Cortenedolo in lutto: è morto il missionario Padre Gianni Pedrotti

giovedì, 13 aprile 2023

Edolo (Brescia) – Padre Gianni Pedrotti, 89 anni, originario di Cortenedolo, frazione di Edolo (Brescia) sacerdote appartenente alla congregazione dei Missionari Saveriani è stato chiamato al Padre.

Conosciutissimo, non solo a Edolo, ma in tutta la Valle Camonica, Padre Gianni è stato ordinato sacerdote nel 1959, ha svolto la sua opera missionaria prima in Messico, poi in Burundi e infine in Congo, dove ha trascorso lunga parte della sua vita in terra d’Africa senza mai dimenticare Cortenedolo, la cui comunità parrocchiale ha donato numerose vocazioni. Oggi – giovedì 13 aprile – alle 16, nella chiesa parrocchiale di Esine un momento di preghiera e giovedì 20 Aprile alle 18 nella chiesa parrocchiale di Cortenedolo verrà celebrato il rito di suffragio. Il sindaco Luca Masneri e l’Amministrazione comunale di Edolo hanno espresso la loro sono vicinanza alla comunità dei Saveriani e ai familiari.