Corso per medici, inaugurato il nuovo polo formativo di Esine

giovedì, 6 luglio 2023

Esine (Brescia) – Passaggio di consegne e inaugurazione del nuovo polo formativo. L’Asst camuna ospiterà medici tirocinanti vincitori di concorso, per il triennio 2022-2025, 3 medici, mentre per i trienni precedenti sono 17 i tirocinanti che si sono trasferiti, a partire da giugno 2023, a Asst dopo l’attività svolta dal Polo Formativo dell’Ats della Montagna. Il corso ha durata 36 mesi, con un monte ore complessivo di 4800 ore, di cui 3200 di attività pratiche e 1600 di attività teoriche.

Direttore responsabile del Polo Formativo di Asst Valcamonica è l’ingegner Maurizio Morlotti, supportato dalle dottoresse Floriana Bandera e Graziella Bonetti, nominate dall’Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo di Polis Lombardia. Completano la squadra di ASST-Valcamonica la segreteria didattico-organizzativa con la dottoressa Elena Fanetti, Emanuela Regazzoli e Mariangela Fedriga, i tutori di medicina generale ed i tutori clinici ospedalieri dell’ospedale di Vallecamonica.

L’erogazione dell’attività didattica del Polo formativo di Asst Valcamonica vedrà come docenti professionisti e tutori clinici, tutori MMG e di medicina territoriale, professionisti di Asst Valcamonica, Mmg ed esperti delle materie oggetto di studio. L’attività didattica verrà effettuata in accordo con l’Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo e potrà essere effettuata in collaborazione con altri Poli formativi e Università lombarde.

“Il Polo di Formazione rappresenta un’importante risorsa per il territorio della Valcamonica– spiegano i referenti di Asst di Valcamonica – che, come è noto e come gli altri territori di montagna, soffre di un’ormai cronica carenza di medici. Grazie al corso auspichiamo che qualche professionista decida di stabilirsi nella nostra bellissima valle, andando dunque a contribuire a quel ricambio generazionale sempre più necessario. Il Polo Formativo MMG che è stato istituito garantirà la piena sinergia tra attività pratiche e attività teoriche, proponendo al medico tirocinante un piano di studi inserito all’interno di linee di azione consolidate o inerenti programmi sperimentali nazionali e/o regionali. A fronte di un progressivo pensionamento dei medici che operano sul territorio, ASST della Valcamonica si pone l’obiettivo di garantire ai cittadini una continuità assistenziale adeguata e di qualità che potremo garantire grazie a questa azione formativa. Il medico in formazione avrà a disposizione un’équipe multidisciplinare e multi-professionale di professionisti chiamati ad accompagnarlo durante l’intero percorso di studio. L’équipe formativa, costituita da MMG, medici ospedalieri e del territorio, favorisce lo scambio conoscitivo e l’accrescimento delle competenze individuali e crea sinergie efficaci, nella gestione della presa in carico del paziente, tra ospedale e territorio”.