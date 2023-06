Corsa in montagna, i trentini Maestri e Vender regalano l’argento all’Italia

domenica, 11 giugno 2023

Innsbruck – L’Italia della corsa in montagna è argento nella classifica per nazioni ai Mondiali up&down di Innsbruck grazie ai due trentini delle Giudicarie, Cesare Maestri ed Alberto Vender, e al valdostano Xavier Chevrier. Soltanto il Kenya (15 punti) davanti all’Italia che a quota 30 precede la Spagna, terza con 43. L’Uganda si aggiudica di nuovo il titolo individuale con Leonard Chemutai, oro Under 20 nell’ultima edizione e qui vincitore tra i senior in 56:14 (foto © Marco Gulberti).

Si sono conclusi i Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail e soddisfazioni sono giunti dagli atleti azzurri: con Cesare Maestri e Xavier Chevrier entrati nella top ten: settimo Cesare Maestri, con 59:28 sui 15,5 chilometri, nono Xavier Chevrier, 59:43. Per l’Italia è invece l’altro trentino Alberto Vender, 14° in 1h00:32 recuperando nell’ultima discesa, mentre chiude 23° il bergamasco Luciano Rota (1h01:28) al debutto in maglia azzurra. “E’ stata un’ora di fatica che mi ricorderò per un bel po’”. è il commento all’arrivo di Cesare Maestri.

L’ugandese Leonard Chemutai trionfa in 56:14, alle sue spalle il keniano Philemon Kiriago (56:22) e il tedesco Filimon Abraham (56:27), quarto Eliud Cherop (57:26) come la squadra ugandese che paga la controprestazione nell’ultima salita di Dismas Yeko (46° scivolando indietro dal gruppo di testa), poi quinto il keniano Patrick Kipngeno (57:27) che aveva trionfato nella giornata di apertura e sesto lo spagnolo Alejandro Garcia (59:25).

UNDER 20 – Una medaglia azzurra anche nelle gare Under 20. È quella di Lucia Arnoldo che festeggia il bronzo individuale in 33:42 nei 7,5 chilometri dopo aver lottato in discesa per il secondo posto con la spagnola Ines Herault, argento in 33:27, mentre si impone la britannica Rebecca Flaherty (33:20). Si concretizza così il sogno del podio mondiale per la bellunese, che da allieva è stata la migliore delle Under20 italiane in dicembre negli Europei di cross a Venaria Reale. Per entrambe le formazioni azzurre giovanili c’è la quarta posizione: al femminile medaglia sfiorata con Anna Hofer 12esima (35:21), Emily Vucemillo 17esima (36:25) e Matilde Bonino 24esima (37:30).

Nella gara maschile 14° il trentino Mauro Dallapiccola (29:58) e 20° Nicola Morosini (30:23), quindi 30° Francesco Bongio (31:25) e 34° Francesco Mazza (31:51), con la doppietta ugandese di James Kirwa (27:37) e Hosea Chemutai (27:43) insidiati dallo svizzero Matthieu Buhrer (27:52).

Tra le donne è sesta la squadra assoluta dell’Italia con il 14° posto di Francesca Ghelfi (1h10:04), 20° di Elisa Sortini (1h11:07), Sara Bottarelli 30esima (1h13:13) e Vivien Bonzi 41esima (1h14:55). Ritorna sul gradino più alto la statunitense Grayson Murphy, iridata quattro anni fa, che domina in 1h04:29. Per l’argento riesce a emergere la svedese Tove Alexandersson (1h05:26) sulla keniana Joyce Muthoni (1h06:40) mentre a squadre vince il Kenya nei confronti di Gran Bretagna e Francia. In un’edizione spettacolare della rassegna iridata, con grande partecipazione di pubblico e un livello tecnico sempre più alto, l’Italia è seconda nella classifica per nazioni che considera i piazzamenti di tre atleti in sei gare, per un totale di 18 risultati, dietro alla Francia e davanti agli Stati Uniti confermando la profondità del movimento.

MEDAGLIERE AZZURRO – Ai Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail, Innsbruck-Stubai:

3 argenti: Andreas Reiterer (trail lungo); Cesare Maestri, Xavier Chevrier, Alberto Vender, Luciano Rota (squadra gara in salita e discesa); Luca Del Pero, Francesco Puppi, Cristian Minoggio, Daniel Pattis, Andrea Rota (squadra trail corto)

4 bronzi: Luca Del Pero (trail corto); Lucia Arnoldo (gara in salita e discesa under 20); Andreas Reiterer, Davide Cheraz, Philipp Ausserhofer, Riccardo Borgialli, Luca Arrigoni, Manuel Bonardi (squadra trail lungo); Martina Valmassoi, Giuditta Turini, Marina Cugnetto, Camilla Spagnol, Francesca Pretto (squadra trail lungo).

PRESENTAZIONE: FLETTA TRAIL E PIZTRI VERTICAL, TROFEO E VERTICAL NOSEGO

A Innsbruck sono state presentate le quattro tappe italiane – Fletta Trail e PizTri Vertical e Trofeo e Vertical Nasego – di Coppa del Mondo di Corsa in montagna. “Appuntamenti longevi che hanno contribuito in questi anni alla crescita esponenziale del movimento dell’outdoor running in Italia”, ha detto Alessio Punzi, Road Running Manager World Athletics.

Il 15 e 16 luglio, a Malonno (Malonno), il Fletta Trail si prepara a festeggiare la sua storia lunga 60 anni, fatta di grandi campioni e una passione che coinvolge l’intera comunità. Insieme al PizTri Vertical rappresenteranno le prime due delle quattordici gare Gold del circuito di Coppa del Mondo. Non solo una competizione ma una grande festa che animerà il piccolo borgo già dal venerdì con le celebrazioni e i vincitori di tutte le edizioni della storica competizione.

Giovanni Ghirardi, sindaco di Malonno, presente alla conferenza a Innsbruck, ha dichiarato: “Malonno è pronta ad accogliere il doppio appuntamento della Coppa del Mondo. Lo sport, ben saldo all’interno della comunità anche grazie alle attività dell’Unione Sportiva Malonno, permette ai giovani di viverlo come strumento educativo e di formazione. Nell’anno del 60° voglio ringraziare tutti i volontari della comunità, la macchina organizzativa e i numerosi sponsor, enti comprensoriali che ogni anno sostengono in maniera importante questo evento”.

Il 2 e 3 settembre, invece, i campioni della corsa in montagna si ritroveranno in Valsabbia, a Casto, per il Trofeo e Vertical Nasego, a sua volta pronto a confermarsi appuntamento di riferimento nel mondo del mountain running.