Corsa in montagna, domani si corre la XVIII Scalata alla Valle Adamé

Valle di Saviore (Brescia) – Il quart’ultimo appuntamento del circuito di corsa in montagna “Valle dei Segni Mountain Cup” è in programma domani – domenica 10 settembre – con la XVIII Scalata alla Valle Adamé. La gara è in programma la seconda domenica di settembre, è dedicata ad Armando Ferri.

E’ una gara con un percorso di 7,5 chilometri e dislivello positivo di 920 metri. La gara, organizzata dalla Podistica Valle Adamè, conta anche su una scalata fino al Rifugio Lissone sui gradini che caratterizzano il sentiero Cai numero 15. Al via della gara numerosi atleti e team della Valle Camonica.