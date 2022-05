Corsa in montagna a staffetta, a Edolo brillano i trentini: tutti i risultati

lunedì, 30 maggio 2022

Edolo – Ai Campionati Italiani di corsa in montagna a staffetta, che si sono svolti ieri in località Mola di Edolo (Brescia), brillano i giovani trentini. L‘atletica Valchiese è staffetta d’oro: Emma Zanetti e Licia Ferrari hanno conquistato il titolo italiano cadette di corsa in montagna a staffetta. Nell’umida Edolo, anche due bronzi under 18 con le allieve dell’Atletica Valle di Cembra e gli allievi dell’Atletica Valchiese

Due settimane dopo, Licia Ferrari (Atletica Valchiese) è ancora sul podio tricolore. La cadetta ledrense che a metà mese si era diplomata campionessa tricolore individuale di corsa in montagna a Piuro (Sondrio) si è ripetuta ieri ad Edolo, nel campionato italiano giovanile di staffette, vincendo in coppia con la compagna di colori Emma Zanetti.

Un successo targato Valchiese che porta inevitabilmente la firma di Ferrari, autrice di una superba seconda frazione che le ha consentito di staccare un tempo individuale irraggiungibile per tutte le avversarie. Eccola così tagliare il traguardo dopo 18’30 complessivi di gara ed un margine di 26” sull’Us Malonno e di 38” sul Cs Cortenova, con la coppia dell’Atletica Alto Garda e Ledro (Lucia Zucchelli, Letizia Tasin) in undicesima piazza.

Restando in campo femminile, terzo posto tra le allieve per Bertagnolli – Brun (nella foto Fidal Trentino), nella gara dominata come previsto e prevedibile dallo SportClub Meran di Lisa Leuprecht ed Anna Hofer, imprendibili per tutte e dominatrici assolute davanti all’Atletica Valle Brembana.

Medesimo piazzamento nella prova allievi per il valsabbino Bazzani e lo storese Eni: davanti a tutti la Polisportiva Albosaggia ha fatto la voce grossa con ampio margine nei confronti del Valchiavenna, mentre nella corsa al bronzo i due biancazzurri hanno saputo spuntarla nel confronto serrato con la seconda formazione del Valchiavenna ed il Premana; ottava piazza quindi per l’altro team dell’Atletica Valchiese, composto da Gabriel Bazzoli e Massimiliano Corsini.

Successo per i piemontesi dell’Atletica Due Soli invece tra i cadetti, con l’Atletica Trento sesta grazie a Nicola Dykopavlenko e Raffaele Sammarco; prezioso a livello societario il secondo posto nella classifica allievi per l’Atletica Valchiese che con 151 punti ha sfiorato la vittoria andata al Valchiavenna (156).