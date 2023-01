Corsa Campestre: gli studenti di Edolo alla fase regionale

giovedì, 26 gennaio 2023

Edolo (Brescia) – Si avvicina la prova regionale del Campionato studentesco di Corsa Campestre e la squadra dell’istituto comprensivo di Edolo (Brescia) punta a ripetere i risultati delle prove zonali e provinciali. Infatti la squadra di Corsa Campestre della categoria Cadetti dell’IC di Edolo si è classificata prima a pari merito con la squadra dell’IC Gussago nella fase provinciale di corsa campestre svoltasi a Brescia lo scorso primo dicembre.

Grazie a questo risultato venerdì 17 febbraio i ragazzi dell’IC di Edolo parteciperanno alla fase Regionale a Cinisello Balsamo (Milano). La qualificazione è frutto dell’impegno dei ragazzi che si sono preparati alla competizione di Brescia, dopo gli ottimi risultati nella prova zonale di Capo di Ponte, grazie ad un lavoro costante e impegnativo negli allenamenti sia a scuola che in ambiti extrascolastici dimostrando determinazione, volontà e voglia di mettersi in gioco.

“E’ però riduttivo – spiega la professoressa Giacomina Andreoli, dirigente scolastico dell’IC di Edolo – anche se doveroso, limitarsi ai meriti personali di questi ragazzi e non sottolineare come questo bel risultato sia frutto di un ambiente (l’IC di Edolo) e di una ampia attività motoria e sportiva (attività curricolari, potenziamento sportivo, gare dei Campionati Studenteschi) che sono diventati una costante dell’offerta formativa della nostra Scuola”.

In particolare va sottolineato come gli allievi rappresentano la punta dell’iceberg costituto dalla totalità degli alunni della Secondaria dell’Istituto che si impegnano quasi quotidianamente in attività sportive determinando un clima di entusiasmo e di serena competizione, di capacità di mettersi in gioco senza pregiudizi o pretese, di condivisione dei valori dello sport.

“In questo ambiente, sostenendo i processi di sviluppo di competenze motorie, cognitive, emotive e relazionali, veicolando valori come il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, parità di opportunità, solidarietà, aiutando a maturare, cioè ad ammettere i propri limiti, ma evidenziando le proprie potenzialità, costruendo il successo sulla fatica fisica, stimolando il confronto continuo con se stessi e con gli altri con spirito critico è maturato il risultato agonistico di cui siamo orgogliosi perché non rappresenta solo un successo sportivo ma anche l’espressione di una comunità viva e attiva”, conclude il dirigente scolastico.