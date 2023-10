Controlli notturni della Polizia Stradale nel Bresciano

domenica, 8 ottobre 2023

Brescia – La Polizia di Stato di Brescia rafforza i controlli e la prevenzione nel ricordo delle vittime della strada.

In occasione della giornata in memoria delle vittime della strada, che si celebra quest’anno il 19 novembre, è stata organizzata dalla Polizia di Stato un’intensa campagna di prevenzione stradale e di repressione delle condotte di guida in stato di alterazione.

Nella notte e per i prossimi quattro fine settimana, sono stati programmati, contemporaneamente in tutte le province, servizi finalizzati al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o sotto effetto di alcol in orari serali e notturni.

Nel Bresciano la Polizia Stradale, durante tutti i fine settimana indicati, effettuerà servizi mirati in collaborazione con il personale Medico della Polizia di Stato che, direttamente su strada, provvederà ai prelievi di liquido salivare a quei conducenti risultati positivi a sostanze stupefacenti o psicotrope con il test precursore, nonché con equipaggi della Questura di Brescia.