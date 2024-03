Comunità Montana di Valle Camonica, 820mila euro dalla Regione: tutti i finanziamenti sui territori

venerdì, 15 marzo 2024

Breno (Brescia) – Assegnato da Regione Lombardia un contributo da 819.875 euro a Comunità Montana di Valle Camonica per l’attività e il funzionamento degli uffici. La delibera è stata approvato nella riunione di Giunta dell’altro ieri e pubblicata sul bollettino di Regione Lombardia. “E’ un contributo importante per la Comunità Montana di Valle Camonica e della Lombardia – commenta il consigliere regionale camuno e presidente della commissione Bilancio del Pirellone, Davide Caparini (nella foto) -. Per il loro funzionamento nel 2024 sono stati stanziati complessivamente 11 milioni di euro”.

Osservando il riparto si scorge che il contributo regionale più alto è andato alla Comunità Montana di Valle Camonica (819.875 euro) seguita dalla Valle Seriana (807.427 euro), Laghi Bergamaschi (693.776 euro) e Alta Valtellina (612.454 euro). Alla Comunità Montana Valle Sabbia sono stati assegnati 476.638 euro, mentre alla Val di Scalve 331.368 euro.

I CONTRIBUTI REGIONALI

1 COMUNITA’ MONTANA DELL’OLTREPO’ PAVESE 464.071 euro

2 COMUNITA’ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO 349.399 euro

3 COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA 476.638 euro

4 COMUNITA’ MONTANA DELLA VALLE TROMPIA 480.880 euro

5 COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA 819.875 euro

6 COMUNITA’ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO 271.102 euro

7 COMUNITA’ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI 693.776 euro

8 COMUNITA’ MONTANA VALLE SERIANA 807.427 euro

9 COMUNITA’ MONTANA DI SCALVE 331.381 euro

10 COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA 556.334 euro

11 COMUNITA’ MONTANA VALLE IMAGNA 231.025 euro

12 COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE ‐ VALLE SAN MARTINO 455.510 euro

13 COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 391.087 euro

14 COMUNITA’ MONTANA TRIANGOLO LARIANO 385.639 euro

15 COMUNITA’ MONTANA LARIO INTELVESE 270.288 euro

16 COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO 580.421 euro

17 COMUNITA’ MONTANA ALTA VALTELLINA 612.454 euro

18 COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO 399.163 euro

19 COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO 571.602 euro

20 COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO 435.339 euro

21 COMUNITA’ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA 466.468 euro

22 COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO 422.230 euro

23 COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO 527.880 euro