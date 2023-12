Contratto di Fiume dell’Oglio: riunioni e tavoli tematici in Valle Camonica

sabato, 2 dicembre 2023

Breno (Brescia) – La Comunità Montana di Valle Camonica da alcuni mesi sta lavorando per la predisposizione del Contratto di Fiume del fiume Oglio, strumento di consultazione e di proposta per il miglioramento della gestione delle acque e dell’ambiente del territorio camuno. È in avvio la fase di consultazione inerente i quattro grandi temi trattati nel contratto: Tema 1– Miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee; Tema 2– Tutela della biodiversità; Tema 3– Riduzione del rischio idrogeologico e manutenzione degli alvei; Tema 4– Coinvolgimento delle comunità locali nello sviluppo e nella tutela del territorio.

Il primo incontro è fissato per martedì 12 dicembre alle 16 presso la Comunità Montana a Breno per discutere ed acquisire proposte aderenti il tema “Tutela della biodiversità”.

L’incontro è aperto a tutti gli Enti e Associazioni interessati e si potrà partecipare anche da remoto. (il link sarà inviato il lunedì precedente la riunione).

Per informazioni e per segnalare la propria partecipazione è possibile utilizzare l’indirizzo e-mail: cdfogliovallecamonica@gmail.com

Nel 2024 seguiranno gli altri 3 incontri, sempre dalle 16: martedì 9 gennaio: Miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee; martedì 16 gennaio: Riduzione del rischio idrogeologico e manutenzione degli alvei; martedì 23 gennaio: Coinvolgimento delle comunità locali nello sviluppo e nella tutela del territorio.