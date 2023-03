Nuovo Consiglio del Consorzio Silter Dop: Oscar Baccanelli resta presidente

venerdì, 10 marzo 2023

Breno (Brescia) – Oscar Baccanelli, titolare dell’azienda agricola con sede a Berzo Demo, è stato riconfermato presidente del Consorzio Silter Dop, con sede in via Moro a Breno (Brescia).

Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea dei produttori e degli stagionatori che aderiscono al Consorzio, è stato tracciato un quadro sull’attività, illustrato i programmi per il futuro e sono stati rinnovati gli organi direttivi. I consiglieri eletti sono: Marta Andreoli, in rappresentanza dell’azienda agricola con sede ad Artogne; Morena Antonioli, in rappresentanza della società agricola Fratelli Antonioli di Monno; Oscar Baccanelli, in rappresentanza dell’azienda agricola a Berzo Demo; Barbara Bontempi, in rappresentanza della società agricola Prestello a Prestine-Bienno; Francesca Romelli, in rappresentanza dell’azienda agricola Pedena di Breno, Daniele Spandre, in rappresentanza della azienda agricola Vittorio Spandre di Pisogne e Paolo Sterni, in rappresentanza della CISSVA Caseificio Sociale.

I consiglieri, dopo breve ma approfondita discussione, hanno eletto all’unanimità Oscar Baccanelli (nella foto) presidente, e i vicepresidenti Morena Antonioli e Paolo Sterni. Il nuovo consiglio rimarrà in carica tre anni e avrà un compito importante: consolidare gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni dal Consorzio Silter Dop e puntare sulla qualità, che rappresenta l’arma vincente per i produttori della Valle Camonica e Sebino.