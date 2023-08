Consorzio Silter Dop: a Monno e Breno doppio evento in malga

domenica, 20 agosto 2023

Breno (Brescia) – Doppio appuntamento in malga: oggi sono in programma due eventi – uno al Mortirolo nell’azienda agricola Antonioli (nella foto) e l’altro in Blumone nella malga gestita da Giovanni Ducoli.

Proseguono i tour per famiglie, giovani e bambini nelle diverse maghe della Valle Camonica, iniziati a fine giugno. Il Consorzio per la tutela del formaggio Silter Dop, presieduto da Oscar Baccanelli, al fine di far conoscere il formaggio prodotto in alpeggio, con il personale dell’alpe disponibile ad accogliere adulti e bambini che vogliono assistere alla caseificazione e vedere come vengono condotte le vacche al pascolo, come vengono munte, come viene trasformato il latte in formaggio Silter Dop. L’iniziativa ha il patrocinio delle Comunità Montane di Valle Camonica e del Sebino Bresciano.

Dopo gli appuntamenti odierni sono in calendario altri eventi: 9 settembre a malga Mignone (Borno) con il casaro Andrea Bertelli; 9 settembre a malga Bazena (Breno) con il casaro Giacomo Romelli e il 10 settembre a Case di Viso (Ponte di Legno) con Andrea Bezzi