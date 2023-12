Consegnati i Premi Panathlon 2023 durante la Conviviale degli auguri del Club di Vallecamonica

giovedì, 21 dicembre 2023

Piamborno – Bellissima serata degli Auguri, nella suggestiva location del Borgo Glazel a Piamborno per la Conviviale del Club di Vallecamonica. All’inizio della Conviviale il Presidente Bonino ha portato ai soci e agli ospiti il saluto del Sindaco di Piancogno Francesco Sangalli e del Parroco don Cristian Favalli che, in precedenza, alle 17,00, aveva celebrato la santa messa in ricordo dei soci del Club defunti, ricordando anche i valori e gli ideali dello sport promossi dal Panathlon in Vallecamonica.

La serata, alla presenza anche del Governatore Area 2 Lombardia Attilio Belloli, è stata allietata dal “Trio Musicale” composto da Dario Bonicelli, Vittorio Rossi e Davide Tedeschi. Al termine della cena, è stato proprio il Governatore, su invito del Presidente, a prendere la parola: ‘Bravi, bravi davvero voi del Club di Vallecamonica – ha detto Bellolli – perché scegliere un Presidente come Ottavio ed un Consiglio attivo e concreto come il vostro è segno d’intelligenza e va a merito di tutti i soci. Siete davvero bravi a portare la cultura sportiva del Panathlon e dei suoi valori sul territorio. L’obiettivo in Lombardia per il prossimo anno è di strutturare, pur nell’autonomia di ogni Club, una Conviviale comune a tutti i Club per creare un evento uguale nei contenuti per tutto il territorio lombardo’.

Il Presidente Bonino ha poi sottolineato il recente accordo con la Comunità Montana per l’istituzione del “Premio Fair Play” che evidenzia il profondo rapporto tra i valori del Panathlon e il territorio della Vallecamonica. Durante la serata sono stati assegnati anche i tre Premi Panathlon 2023: per la carriera sportiva il premio è andato a Valentina Belotti campionessa nazionale e internazionale di corsa in montagna e vertical. La campionessa mondiale (assente fisicamente per motivi di salute), è stata sentita via telefono ed ha manifestato tutta l’emozione e il grazie per il riconoscimento ritirato concretamente dai genitori Amelia Franetti e Walter Belotti.

Il premio al merito sportivo è andato a Mario Ducoli (Pippo), creatore dell’US Montecchio volley, presentato ai soci da Angelo Martinoli. Da più di 40 anni Mario Ducoli è l’anima dell’US Volley Montecchio, società di pallavolo femminile, che ha come motto ‘per le ragazze, con le ragazze’, dimostrando sempre di credere nei valori autentici dello sport. Mario Ducoli nel ritirare il riconoscimento ha detto ‘questo premio va a tutta la società, le ragazze, i miei collaboratori’. Il premio all’attività sportiva è andato all’ASD Tennistavolo Vallecamonica, ritirato dal Presidente Mauro Massari e dal Direttore Maurizio Gatti, socio del Panathlon.

Il Presidente Massari ha sottolineato gli aspetti educativi e promozionali del tennistavolo, evidenziando le possibilità internazionali che la sua società offre ai suoi atleti grazie alla partecipazione a manifestazioni internazionali in ogni continente. L’auspicio per i prossimi anni, condiviso anche dal Presidente Panathlon Bonino, è quello della creazione di un Hub di Tennistavolo in Vallecamonica perché ‘dopo aver visitato tutto il mondo, sia adesso il mondo a venire in Vallecamonica e un altro obiettivo è quello di portare qualche atleta alle prossime olimpiadi’. Terminata la consegna dei Premi Panathlon 2023, è stato anche assegnato, come da tradizione, un contributo a favore delle attività altamente sociali svolte sul territorio dalla Polisportiva Disabili Vallecamonica. Al termine della serata, il brindisi degli auguri, un sincero augurio di Buone Feste da parte del Presidente a tutti i soci e la consegna di un dono opera dei ragazzi della Cooperativa Arcobaleno e dell’omaggio offerto dal Socio Giuseppe Giovanelli. Appuntamento con il Panathlon a gennaio 2024.