Conpaviper, il bresciano Parietti nuovo presidente

sabato, 18 febbraio 2023

Brescia – L’assemblea dell’associazione che rappresenta in ambito confindustriale e in ANCE il settore dei pavimenti continui – dai massetti alle pavimentazioni industriali in calcestruzzo e in resina – ha eletto oggi a Brescia il nuovo presidente per il biennio 2023 – 2025.

“La valorizzazione della competenza e della specializzazione di chi applica i massetti, i pavimenti e i rivestimenti è al centro del programma che ho presentato oggi ai soci. Per realizzarlo potenzieremo la nostra struttura, parteciperemo in modo importante al SAIE Bari e in altre iniziative, grazie alla nostra presenza tra i soci ANCE organizzeremo corsi nelle scuole edili e con UNI e ACCREDIA completeremo il quadro normativo di supporto al rilascio dei patentini per gli applicatori”, ha dichiarato l’imprenditore bresciano Enzo Parietti a margine dell’Assemblea svoltasi nel salone dei Capimastri della sede di Ance Brescia.

Durante l’incontro è intervenuto in collegamento anche il presidente dei costruttori bresciani e vicepresidente Ance, Massimo Angelo Deldossi, che ha dichiarato “Mi fa piacere essere con voi per confermare la nostra collaborazione e vicinanza in qualità di rappresentanti del settore. Il comparto del costruito è complesso e composto da numerosi campi di specializzazione, ma gli obiettivi da portare avanti sono gli stessi. Ognuno ha bisogno dell’altro: noi costruttori degli specialisti e viceversa. Siamo uniti anche nelle problematiche da affrontare, non per ultimo la recente notizia del blocco della cessione dei crediti che rischia di far chiudere migliaia di imprese. Lavorare insieme è quindi la nostra forza, se siamo uniti nelle sfide da affrontare possiamo pesare sulle scelte politiche ed economiche future e far sì che le nostre richieste non rimangano inascoltate”.

L’Associazione rappresenta un settore che conta circa 10mila imprese sul territorio nazionale, e rappresenta uno dei comparti a più alta specializzazione dell’intera filiera delle costruzioni.