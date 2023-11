Condannato l’ex segretario dell’Unione dei Comuni della Valsaviore

giovedì, 9 novembre 2023

Brescia – Condannato a due anni di reclusione Fabrizio Andrea Orizio, ex segretario e responsabile del servizio finanziario dell’Unione dei Comuni della Valsaviore. Era accusato di peculato e truffa per fatti accaduti tra il 2014 e il 2018 quando, secondo la Procura di Brescia, avrebbe sottratto 25mila euro.

Il Pm Donato Greco aveva chiesto nell’udienza del 12 ottobre scorso la condanna a due anni e 8 mesi, ricostruendo una serie di episodi, avrebbe ottenuto i rimborsi che non gli spettavano, mentre in altri avrebbe chiesto ai Comuni per cui prestava servizio come segretario. La difesa aveva invece chiesto l’assoluzione, sostenendo che esiste una consulenza tecnica che dimostrerebbe che le somme incassate erano dovute all’ex segretario. Oggi Fabrizio Andrea Orizio, 69 anni, è stato condannato a due anni.

Red. Cro.