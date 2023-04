Comunità Montana di Valle Camonica: approvato rendiconto 2022 e variazioni al preventivo 2023-2025

giovedì, 27 aprile 2023

Breno (Brescia) – L’assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica ha approvato nella seduta di ieri sera due provvediment finanziari: rendiconto 2022 e la variazione al bilancio 2023-2025.

Durante la discussione del punto relativo al rendiconto 2022 sono intervenuti, oltre al presidente Sandro Bonomelli, tutti gli assessori che hanno tracciato un quadro sull’attività svolta nel corso del 2022 e quanto intendono realizzare nell’anno in corso, progetti a sostegno dei diversi comparti con proposte innovative. Uno degli obiettivi è realizzare una valle green.

La variazione di bilancio è stata illustrata dall’assessore al bilancio della Comunità Montana, Cristian Farisè (nella foto), che ha evidenziato i dati, con i diversi interventi e le nuove risorse in entrata e uscita. La variazione al bilancio in discussione era di 12.660.022 euro, applicando in conto capitale un avanzo di amministrazione di 738.888 euro, maggiori entrare per 4.479.034 euro e minori spese per 7.442.098. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità.