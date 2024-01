Commemorazioni del “Giorno della Memoria” a Sondrio 

sabato, 27 gennaio 2024

Sondrio – Commemorazioni per la ricorrenza del “Giorno della Memoria”. Nella mattinata odierna, il Prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, alla presenza del sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, il presidente della Provincia di Sondrio, Davide Mengola, le autorità civili e miliari della provincia, ha preso parte alle commemorazioni per il “Giorno della Memoria”, che si sono svolte a Sondrio presso il Parco della Rimembranza.

Il prefetto, nel suo intervento, si è rivolto a tutti i presenti ed ha sottolineato che: “Oggi è il 27 gennaio, “Giorno della Memoria”, in cui si ricordano le persecuzioni a cui sono stati sottoposti gli appartenenti al popolo ebraico e la loro deportazione nei campi di concentramento tedeschi. Anche quello che non può esistere progresso per la comunità senza democrazia e libertà”.

“In questi tragici eventi – ha concluso – sottolineano l’importanza dello studio e dell’approfondimento della storia, che non è una semplice fotografia in bianco e nero che sbiadisce nel tipo, ma uno strumento, insieme ad altri, per interpretare il presente ed evitare gli errori del passato e per ottemperare appieno ai doveri stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, che ci impongono di agire ogni giorno per il bene comune e il miglioramento della nostra comunità”.