Sci, SuperG Children e titoli provinciali al Tonale: i risultati

domenica, 12 febbraio 2023

Passo Tonale – Un’altra domenica col Circuito Children Fisi Brescia: gara di SuperG e grande spettacolo al Tonale e durante la cerimonia di premiazione ricordata Elena Fanchini, la campionessa camuna morta a 37 anni.

La gara, valevole per i titoli provinciali, rientra nel circuito Haiki Plus per Ragazzi e Allievi. A livello di team (in apertura e nelle foto © Ones Media House) trionfo dello Sci Club Ponte di Legno, guidato dal presidente Bruno Faustinelli, seguito da Brixia Sci e Pontedellolio. Per ricordare ed onorare Elena Fanchini, Fisi Brescia ha messo una gigantografia di Elena dietro al podio e ha fatto rispettare un minuto di silenzio prima delle premiazioni e i ragazzi hanno corso con il lutto al braccio.

I risultati

Allievi Femminile

1. Triboldi Veronica – Brixia

2. Togni Gaia – Brixia

3. Quadrio Angelica Paola – Brixia

4. Bertuletti Margherita – Sci Club Pontedilegno

5. Piccinini Tamara – Val Palot

Allievi Maschile

1. Platto Lorenzo – Val Palot

2. Riva Edoardo – Val Palot,

3. Donati Davide – Sc Pontedilegno ,

4. Ettori Roberto – Collio,

5. Triboldi Giovanni – Brixia

Ragazzi femminile

1. Pedrolini Carlotta – Skiing,

2. Sessarego Catalano Cecilia – Val Palot,

3. Bonariva Chiara – Pontedilegno ,

4. Romele Isabella – Val Palot,

5. Bellini Emma Brixia

Ragazzi maschile

1. Patroni Lorenzo -Borno,

2. Vimercati Castellini Giovanni – Brixia,

3. Uberto Alessandro – Pontedilegno,

4. Anselmi Giovanni – Val Palot,

5. Boschetti Tommaso -Brixia