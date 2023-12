Chiusura notturna della statale 42 da Capo di Ponte a Berzo Demo

domenica, 3 dicembre 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Anas ha programmato interventi di manutenzione straordinaria del sistema di telecontrollo e videosorveglianza, delle gallerie ‘Giovanni Paolo II’ e ‘Sellero’, lungo la strada statale 42 del Tonale e della Mendola nei territori comunali di Sellero e Capo di Ponte.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, a partire da lunedì 4 a giovedì 7 dicembre la statale 42 sarà chiusa dal km 95,200 al km 104,800, in entrambe le direzioni dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Il traffico sarà deviato lungo la ex statale 42 all’interno dei territori comunali di Ceto, Nadro, Sellero, Cedegolo e Berzo Demo, con uscita allo “svincolo di Nadro” ed ingresso alla rotatoria di Forno Allione nel comune di Berzo Demo e viceversa.

Red. At.