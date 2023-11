Che ci faccio qui: Iannaccone al teatro Don Bosco di Edolo

venerdì, 10 novembre 2023

Edolo (Brescia) – “Che ci faccio qui“, è lo spettacolo che verrà proposto questa sera – inizio alle 20:30 – al teatro San Giovanni di Edolo (Brescia). Il giornalista Domenico Iannacone porta a teatro storie e trasforma le sue inchieste in uno spazio di riflessione e denuncia. Il palcoscenico diventa così luogo ideale per portare alla luce quello che la televisione non può comunicare.

Le storie raccolte da Iannacone riprendono forma, si animano di presenza viva e tornano a rivendicare il diritto di essere narrate, accompagnando lo spettatore nei luoghi che ha attraversato. Un teatro di narrazione che diventa anche teatro civile in grado di ricucire la mappa dei bisogni collettivi, dei diritti disattesi, delle ingiustizie e delle verità nascoste, entrando nel cuore del Paese, che spesso viene dimenticato.