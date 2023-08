Cevo: un successo il Festival della Fisarmonica, riconoscimento al sindaco Citroni

venerdì, 18 agosto 2023

Cevo (Brescia) – Un successo l’edizione 2023 del Festival della Fisarmonica che si è concluso ieri sera nello Spazio Feste di Cevo (Brescia) con l’esibizione di fisarmonicisti camuni, delle vallate lombarde e il gran galà con artisti di fama nazionale e internazionale. E’ stata inoltre consegnato un riconoscimento internazionale a Silvio Citroni, come “tessitore di pace”.

La 15esima edizione del “Festival della Fisarmonica“, rassegna internazionale di fisarmonicisti, ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni, cittadini, famiglie della valle, turisti e appassionati di musica. Presenti anche amministratori della Valle Camonica, tra cui l’assessore alla cultura della Comunità Montana, Massimo Maugeri.

Ancora una volta è emerso che il recupero della tradizione musicale, oltre ad avere un valore culturale e sociale nella comunità, è un mezzo di socializzazione, di confronto e di riscoperta di nuove emozioni. “Giungendo alla 15esima edizione – hanno sottolineato il direttore artistico Marco Davide e il coordinatore organizzativo Battista Ramponi – è stato confermato il valore della musica e della fisarmonica”.

Con il passare degli anni il Festival è diventato, grazie all’attenta e preziosa guida del direttore artistico Marco Davide e del coordinatore organizzativo Battista Ramponi, un appuntamento fisso del Ferragosto Cevese, della Val Saviore e dell’intera Lombardia. Ogni anno si esibiscono, sul palco dello Spazio Feste della Pineta di Cevo, campioni internazionali, docenti di conservatorio e insegnanti di musica, tutti accomunati dall’amore per la Fisarmonica.

VIDEO



Nella prima giornata si sono esibiti Andrea Lardelli, Paolo Richini, Giuseppe Zonta, Luciano Sanzogni, Gaetano Galbato, Stefano Tonassi, Willi Bresadola, Thomas Gelmini, Michela Porcini, Valentina Gabrieli & Marco Davide, Alberto Canclini, mentre ieri si è svolto il gran galà dei celebri Maestri della Fisarmonica Marco Davide, Daniele Zullo, GianLuca Campi, Eugenia Cherkàzova (Ucraina), Giancarlo Salaris, Oscar Taboni, Emanuele Moretti, Romeo Aichino e Walter Losi. Gli artisti si sono confrontati direttamente con il pubblico e un lungo applauso ha accompagnato le esibizione e il concerto finale.

RICONOSCIMENTO – Un momento importante del festival è stata la consegna del riconoscimento, come “tessitore di pace”, al sindaco di Cevo, Silvio Citroni (nella foto tra Lino Balotti e Battista Ramponi). Il premio è stato assegnato per la prima volta nel 2004 a Barbara Contini, allora capo dell’amministrazione civile del governatorato dell’Iraq; nel 2005 è stato assegnato a Carlo Azeglio Ciampi presidente della Repubblica; quindi a Dali Boubaker rettore della grande moschea di Parigi e presidente del consiglio francese per il culto musulmano; André Chouraqui scrittore e biblista e al cardinale Achille Silvestrini, prefetto della Congregazione per la chiesa orientale.

Il riconoscimento come tessitore di pace è andato a Silvio Citroni con la seguente motivazione “in quindici anni è stato sempre vicino pronto a sostenerci anche nella sua veste istituzionale si è adoperato affinché tra le comunità di questa valle regnassero sempre armonia, concordia onde poter vivere, lavorando e sacrificandosi, ma soprattutto in pace con se stessi e gli altri”.

Il riconoscimento internazionale denominato “El Teler – Tessitore di pace” consiste in una medaglia di grande formato – 14 centimetri di diametro – realizzata dall’artista Edoardo Nonelli che riporta un incisione rupestre, ove sono rappresentati un uomo al telaio e e una colomba con l’ulivo nel becco che con fatico supera i reticoli dei conflitti umani e spirituali che – dimessi dalla loro funzione – si adagiano su un ramoscello d’ulivo.

Ospite d’onore del 15° Festival della Fisarmonica, presentato da Polina Yordanova e Daniele Zullo – Eugenia Marini pluricampionessa mondiale di fisarmonica e direttore artistico del Concorso Internazionale di Fisarmonica Valle Camonica, in programma il 23 e 24 settembre .