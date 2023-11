Cevo, Sp84 chiusa per una frana

giovedì, 2 novembre 2023

Cevo – La Sp84 KM 7+400 a Cevo (Brescia) è stata chiusa a causa di una frana. Il personale manutentore ha provato a liberare immediatamente la strada, ma non essendo possibile operare in sicurezza è stata disposta la chiusura della strada provinciale al fine di garantire la pubblica incolumità. Domani mattina verrà valutata meglio la situazione. Si consiglia di percorrere, in alternativa, la SP6 che da Cevo scende a Cedegolo.

Problemi su altre strade provinciali: è stato istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla SP345 tra Brozzo e Tavernole per problemi sulla sede stradale.

Sono iniziati i lavori di pulizia e ripristino della SP9 in Comune di Gargnano al km 11+600 verso Valvestino. La strada rimarrà chiusa tutta la notte e domani mattina, oltre alla ditta incaricata della manutenzione, interverranno anche i rocciatori esperti.

Anche sulla SP 58 KM 6+500, tra Idro e Capovalle, in Comune di Capovalle, sulla SP 111 KM 2+550, tra Idro e Treviso Bresciano, in Comune di Treviso Bresciano e sulla SP 55 KM 1+400, tra Vestone e Pertica Bassa, in Comune di Vestone sono scese delle frane sulla carreggiata. I mezzi della Provincia di Brescia sono già intervenuti e le strade restano transitabili. Tutti i fiumi e i corsi d’acqua sono attentamente monitorati.