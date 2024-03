Cevo, ripresi i lavori di messa in sicurezza della Sp6

mercoledì, 13 marzo 2024

Cevo (Brescia) – Ripresi i lavori di messa in sicurezza della Sp6 a Cevo, sospesi nei giorni scorsi a causa del maltempo. Durante le giornate di forte pioggia, dal versante a monte della strada è sceso altro materiale, in quantità considerevole, e la nicchia di frana si è ampliata.

Oggi, sono stati consegnati gli “ombrelli” e la rete in aderenza, strumenti che servono a mettere in sicurezza il versante. Successivamente verrà installata anche una barriera di protezione contro le colate detritiche, poco a monte della sede stradale. In cantiere sono stati consegnati anche i pannelli drenanti preassemblati, necessari per il drenaggio dell’acqua di superficie. In parallelo si sta lavorando alla cippatura degli alberi tagliati sul versante.

di Ch. P.