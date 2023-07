Cevo: intervento dei vigili del fuoco per un vasto incendio

sabato, 1 luglio 2023

Cevo (Brescia) – Mobilitazione nella notte per l’incendio di una catasta di legna a Cevo (Brescia) con l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Edolo che sono giunti sul posto con l’autobotte e due squadre e stanno lavorando per domare le fiamme.

Sul posto sono presenti la Protezione Civile di Cevo e il sindaco di Cevo, Silvio Citroni. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco di Edolo hanno lavorato tutta la notte, prima per circoscrivere le fiamme, che non hanno intaccato le baite che si trovano nella zona, poi per domare l’incendio. Il lavoro dei vigili del fuoco proseguirà in questa giornata e si concluderà con la messa in sicurezza della zona dove è divampato.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per il taglio di due piante pericolanti sulla statale 300 del Gavia, nella zona di Sant’Apollonia.