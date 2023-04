Cevo, Concorso Internazionale di Fisarmonica: il programma

venerdì, 7 aprile 2023

Cevo (Brescia) – Debutta a Cevo (Brescia) il primo Concorso Internazionale di Fisarmonica. Il Festival della Fisarmonica di Cevo fa un ulteriore passo avanti e inaugura un concorso internazionale che dal 23 al 24 settembre 2023 metterà alla prova giovani strumentisti e maestri esperti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione è stata presentata in mattinata al Palazzo della Cultura di Breno alla presenza (nella foto da sinistra) di Gemma Scolari, dirigente scolastico a Cedegolo; Massimo Maugeri, assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica, Eugenia Marini e il sindaco di Cevo, Silvio Citroni.

Il Festival della Fisarmonica di Cevo, dopo il successo delle passate stagioni, si arricchisce e apre le sue porte a un concorso destinato a musicisti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione è nata 15 anni fa e, grazie alle idee lungimiranti del direttore artistico Marco Davide, è riuscita ad affermarsi come evento fisso del Ferragosto Cevese. Infatti, nelle sue differenti edizioni ha ospitato sul palco dello Spazio Feste della Pineta di Cevo esibizioni ad opera di campioni internazionali, docenti di conservatorio e insegnanti che condividono un indiscusso amore per la musica e, in particolare, per lo strumento della fisarmonica.

IL FESTIVAL – Quest’anno il Festival si rinnova aggiungendo un eco internazionale senza precedenti: il Comune di Cevo con la Comunità Montana di Valle Camonica, l’Unione dei Comuni della Val Saviore, la Pro Loco Valsaviore, la Promo Cevo, e l’importante apporto dell’Associazione “El Teler” di Berzo Demo hanno indetto il Primo Concorso Internazionale di Fisarmonica in Valcamonica. La manifestazione di rilievo mondiale avrà sede a Cevo e si svolgerà tra il 23 e il 24 settembre.

Il concorso è aperto a tutti i fisarmonicisti di ambo i sessi e di ogni nazionalità con lo scopo di promuovere la cultura musicale e valorizzare i giovani musicisti; questi ultimi sosterranno le audizioni – divisi in apposite categorie sulla base dell’età e della scelta del repertorio (musica classica o leggera e popolare) – nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre per esibirsi successivamente, alla sera, pubblicamente. I concertisti vincitori delle rispettive categorie, oltre ad ottenere una borsa di studio, saranno ospiti d’onore al Festival della Fisarmonica del 16-17 agosto 2024.

LA GIURIA – La dimensione internazionale si conferma nell a scelta di una giuria d’eccellenza: Eugenia Marini (nella foto), premio “Carlino d’oro” come riconoscimento alla carriera; Michele Fedrigotti, attuale presidente dell’Associazione CrescendOrchestra; Marie-Andrée Joerger, docente di fisarmonica al Conservatorio e all’Accademia Superiore di Musica di Strasburgo – Haute école des arts du Rhin,; Vince Abbracciante, vincitore nel 2021 col disco Terranima dell’Orpheus Award, e Saria Convertino, docente di Fisarmonica al Conservatorio Nino Rota di Monopoli.

Il Concorso Internazionale di Fisarmonica di Cevo mira ad essere un momento di musica di alto livello e senza frontiere destinato agli amanti della fisarmonica – e non solo – che avranno l’opportunità di condividere la loro passione con partecipanti provenienti da diversi Paesi.

Le esibizioni serali sono rivolte a un pubblico numeroso che ha voglia di allegria e di divertimento; che sa apprezzare la maestria, la tecnica e il virtuosismo dei partecipanti al concorso. Un pubblico che, grazie all’espediente musicale, verrà attratto in Valsaviore e, oltre a godere di performance di inestimabile valore artistico, avrà la possibilità di conoscere ed apprezzare il territorio della Valle dei Segni con la sua ricchezza culturale, il suo immenso patrimonio naturale e i suoi prelibati prodotti enogastronomici.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Comunità Montana di Valle Camonica con l’intento di promuovere la Valle dei Segni come destinazione culturale e come marchio distintivo della Valle Camonica.

CONCORSO INTERNAZIONALE DI FISARMONICA VALLECAMONICA

I edizione – Cevo – 23/24 settembre 2023

Per solisti di fisarmonica

direzione artistica: Eugenia Marini

direzione organizzativa: Marco Davide

BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO

• La Comunità Montana di Valle Camonica, l’Unione dei Comuni della Val Saviore, il Comune di Cevo, la Pro Loco Valsaviore, la Promo Cevo, l’Associazione “El Teler” di Berzo Demo, indicono il I Concorso Internazionale di Fisarmonica in Valcamonica.

• Il concorso è aperto a tutti i fisarmonicisti di ambo i sessi e di ogni nazionalità, solisti con lo scopo di promuovere la cultura musicale e valorizzare i giovani musicisti.

• I partecipanti potranno esibirsi con strumenti acustici di qualsiasi tipo e marca.

SEZIONI, CATEGORIE E DURATA BRANI

Le sezioni sono le seguenti:

• SEZIONE I: CLASSICA

• SEZIONE II: VARIÉTÉ

Concorso Internazionale di Valle Camonica fisarmonica

PROGRAMMA

Sabato 23 settembre si esibiranno:

CATEGORIA CLASSICA “A” SOLISTI FINO A 12 ANNI (NATI DAL 2010 IN POI)

Programma a libera scelta della durata massima di 10 minuti.

PRIMO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 200 euro (lordi)

SECONDO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 100 euro (lordi)

TERZO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 50 euro (lordi)

CATEGORIA CLASSICA “B” SOLISTI FINO A 15 ANNI (NATI DAL 2007 IN POI)

Programma a libera scelta della durata massima di 12 minuti.

PRIMO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 250 euro (lordi)

SECONDO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 150 euro (lordi)

TERZO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 100 euro (lordi)

CATEGORIA CLASSICA “C” SOLISTI FINO A 18 ANNI (NATI DAL 2004 IN POI)

Programma a libera scelta della durata massima di 18 minuti.

PRIMO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 400 euro (lordi)

SECONDO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 200 euro (lordi)

TERZO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 100 euro (lordi)

Domenica 24 settembre si esibiranno:

CATEGORIA CLASSICA “D” SOLISTI SENZA LIMITI DI ETA’

Programma a libera scelta della durata massima di 20 minuti.

PRIMO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 800 euro (lordi)

SECONDO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 400 euro (lordi)

TERZO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 200 euro (lordi)

CATEGORIA CLASSICA “CHAMBER” GRUPPI DI MUSICA DA CAMERA

SENZA LIMITI DI ETÀ (Max 12 componenti)

I gruppi di Musica da Camera devono essere formati da almeno una fisarmonica con ruolo principale ed altri strumenti, o tutte fisarmoniche.

Programma a libera scelta della durata massima di 20 minuti.

PRIMO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 800 euro (lordi)

SECONDO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 400 euro (lordi)

TERZO CLASSIFICATO

– Trofeo artistico

– Borsa di studio 200 euro (lordi)

La distinzione tra le sezioni riguarderà esclusivamente la scelta del repertorio che verrà eseguito:

• musica classica per la sezione I (Classica);

• musica leggera /popolare per la sezione II (Variété).

Nell’ambito del Concorso sono ammessi sia brani originali, sia trascrizioni.

Non è obbligatoria l’esecuzione a memoria. La chiamata alle prove verrà effettuata in ordine alfabetico. Chi non risulterà presente al momento della propria prova sarà ascoltato in coda agli altri candidati, previa insindacabile decisione del Direttore artistico.

Il concorrente, al momento della prova, dovrà presentare alla giuria, due copie dei brani eseguiti.

Il concorrente, accettando di partecipare, garantisce che, nel caso presenti un brano originale, lo stesso non lede alcun diritto ad autori citati e non citati nel deposito del brano stesso, sollevando l’Organizzazione da ogni responsabilità nei confronti di terzi. E’ facoltà dell’Organizzazione inserire i brani eseguiti durante il concorso in un cd compilation o raccolta di spartiti o midi file senza nulla dovere agli autori oltre ai regolari diritti d’autore spettanti.

di R. C.