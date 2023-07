Cevo: celebrazioni in ricordo dell’incendio del 3 luglio 1944

domenica, 2 luglio 2023

Cevo (Brescia) – Il paese camuno ricorda l’incendio del 3 luglio 1944 quando i nazifascisti rastrellarono il paese, passando casa per casa e bruciando le abitazioni. All’alba del 3 luglio 1944 il paese venne saccheggiato dai fascisti e vennero assassinati Cesare Monella, Francesco Biondi, Giacomo Monella, Giovanni Scolari, Domenico Rodella, Giacomina Biondi, fra i partigiani cadde eroicamente anche Domenico Polonioli. Rimasti padroni del campo, i fascisti saccheggiarono case e stalle, lasciando nella disperazione centinaia di famiglie. Il paese per tre giorni e tre notti continuò a bruciare e al termine era distrutto.

La cerimonia (nella foto una delle ultime) promossa dall’Unione dei Comuni della Valsaviore, che comprende Cevo, Berzo Demo, Cedegolo, Saviore e Sellero, Cgil Cisl Uil, ANPI Valsaviore e Museo della Resistenza Valsaviore ha visto l’adesione di numerose associazioni, tra cui Anei.

Il 79esimo anniversario dell’incendio è stato anticipato ieri sera dalla presentazione del libro “C’è un albero in Giappone“, a cura di Chiara Bazzoli, presso l’Auditorium del Museo della Resistenza, e dall’inaugurazione della mostra fotografica “Non così”, a cura dell’Associazione Kaki Tree for Europe.

Oggi il programma prevede: alle 9 l’inaugurazione della Panchina Europea dedicata a David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo venuto a mancare nel 2022. Alle ore 10 il via al corteo, che passerà lungo il Monumento ai Caduti, la piazzetta della Memoria, Piazza Alpini ed il Monumento della Resistenza, per la deposizione delle corone. Poi il saluto di Silvio Citroni, sindaco di Cevo, e l’orazione ufficiale di Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano oggi europarlamentare. La mattinata si concluderà con la celebrazione della Santa Messa da parte di don Angelo Marchetti, nello Spazio Feste. Per l’occasione, il Museo della Resistenza sarà aperto per tutta la giornata, fino alle 22.