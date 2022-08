Cevo capitale della fisarmonica: oggi e domani il Festival

martedì, 16 agosto 2022

Cevo – Inizia oggi la due giorni del “Festival della Fisarmonica. Rassegna internazionale di fisarmonicisti” nello spazio feste della Pineta di Cevo (Brescia). L’associazione “El Teler”, con la collaborazione del Comune di Cevo, della Pro loco Valsaviore e Promo Cevo, organizza oggi e domani il “Festival della Fisarmonica”. La manifestazione è nata 14 anni fa dalla volontà di un gruppo di artisti di suonare insieme per esprimere la propria arte in uno spirito di condivisione.

Con il passare degli anni il Festival (nella foto un momento dell’edizione 2021) è diventato, grazie all’attenta e preziosa guida del direttore artistico Marco Davide, un appuntamento fisso del Ferragosto Cevese, della Valsaviore e dell’intera Valle Camonica: ogni anno si esibiscono, sul palco dello Spazio Feste della Pineta di Cevo, campioni internazionali, docenti di conservatorio e insegnanti di musica, tutti ovviamente accomunati dall’amore per la fisarmonica. Il Festival della Fisarmonica non è solo musica, arte e cultura, ma è anche una manifestazione di grande richiamo turistico, rivolta a un pubblico numeroso, che ha voglia di allegria e di divertimento ma che sa anche apprezzare la maestria, la tecnica e il virtuosismo di artisti rinomati, capaci di presentarsi con un repertorio di brani celebri ed inediti.

14esima edizione del Festival internazionale della Fisarmonica – Spazio Feste nella Pineta di Cevo 16

16 Agosto – PREFESTIVAL

Ore 10 – Apertura della “Mostra della Fisarmonica” con l’esposizione della collezione di Alessandro Carminati presso il salone del Museo della Resistenza in via G. Marconi, 38

ore 15 – Spazio feste Esibizione dei fisarmonicisti camuni e delle vallate lombarde: Paolo Richini, Giuseppe Zonta, Luciano Sanzogni, Emilio Pedace, Stefano Tonassi, Cristian Patarini, Alberto Canclini. L’Ospite d’onore dell’evento pomeridiano è il cantastorie Germano Melotti che avrà modo di allietare il pubblico con l’esecuzione di brani popolari di fisarmonica.

In serata – 20:30 – è previsto un Consiglio Comunale straordinario: Conferimento cittadinanze onorarie.

Dalle 21:15 circa seguirà la Serata danzante con l’orchestra di Romeo e I Cooperfisa.

17 Agosto – 14° FESTIVAL DELLA FISARMONICA

La giornata principale del Festival della Fisarmonica 2022 si terrà, come ogni anno, mercoledì 17 agosto a partire dalle 15: sarà questa l’occasione per ascoltare le esibizioni di alcuni dei più abili e virtuosi maestri di fisarmonica, tra cui oltre a Willi Bresadola e Marco Davide (Brescia), vi saranno GianLuca Campi di Genova, campione mondiale di fisarmonica nell’anno 2000 in Portogallo, Romeo Aichino (Cooperfisa) di Vercelli, Eugenia Cherkàzova (Ucraina), Saria Convertino di Taranto, Vince Abbracciante di Ostuni (Brindisi) e Daniele Zullo di Verona.

L’ospite d’onore del 14° festival della fisarmonica sarà la pluricampionessa mondiale di fisarmonica Eugenia Marini. I presentatori ufficiali dell’intera manifestazione saranno Polina Yordanova e Daniele Zullo. L’iniziativa fa parte del progetto: “Vai con la Fisa”: La fisarmonica e le sue tradizioni in Valsaviore. L’evento è realizzato nell’ambito del Piano Integrato della Cultura “Costruite Valore”.