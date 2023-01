Ceto: nuovo percorso fra la Riserva delle Incisioni Rupestri e il Parco Naquane

domenica, 22 gennaio 2023

Ceto – Inaugurazione del collegamento fra la Riserva delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo e il Parco di Naquane e di un nuovo allestimento del Museo di Nadro.

Giovedì 26 gennaio, alle 14, alla presenza di autorità regionali e locali, verrà inaugurato il percorso che unisce il Parco di Naquane alla Riserva di Ceto, Cimbergo e Paspardo, i due principali siti archeologici della Valcamonica (primo sito Unesco in Italia): il più noto (Naquane) viene così collegato con quello col maggior numero di rocce istoriate e incisioni rupestri (Ceto, Cimbergo e Paspardo).

Sarà inoltre aperta al pubblico l’area centrale del Museo Didattico di Nadro e la sala conferenze completamente ristrutturate.

Collegamento tra Naquane (Capo di Ponte) e Foppe di Nadro (Ceto)

Gli interventi di manutenzione, disboscamento e ripristino di muri a secco hanno consentito di riaprire e rendere percorribile l’antica strada che originariamente collegava i due siti, tutta all’interno del territorio della Riserva, rendendo altresì di facile accesso alcune rocce istoriate collocate proprio lungo il nuovo percorso (la n. 65 di Foppe e altre).

Lungo il suggestivo e panoramico camminamento nel bosco, accanto a tratti sterrati è possibile calpestare tratti del lastricato dell’originaria strada romana e dell’acciottolato della sovrapposta strada medievale.

Oltre al lavoro di pulizia e ripristino sono stati collocati lungo il cammino pannelli esplicativi, tavoli e panchine, per rendere più godibile la fruizione dei visitatori.

Riallestimento dell’area centrale del Museo Didattico della Riserva delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo

Proseguendo il lavoro di riallestimento dell’intero museo iniziato l’anno scorso ad opera delle associazioni ArchExperience e Zamenhof Art (dal settembre 2021 nuovi gestori del Museo e della Riserva), in collaborazione con il CCSP (Centro Camuno di Studi Preistorici), dopo ingresso, biglietteria, bookshop, zona bar, zona wifi e due sale tematiche con documentari e reperti ricostruiti, è ora la volta della zona centrale del museo e della sala conferenze, sottoposte ad un restyling radicale e suggestivo: oltre a nuovi pannelli didattici e ad un ricollocamento di grandi e storici calchi in gesso dei massi di Cemmo e della grande roccia n.1 di Naquane (1954), su due pareti centrali sono state riprodotte, in rilievo e ingrandite a misura umana, alcune importanti incisioni del Neolitico e dell’Età del Rame, realizzate secondo lo spirito che sta ispirando l’intera ristrutturazione: il coinvolgimento sensoriale, non solo visivo ma anche tattile del visitatore. E infatti sia i reperti ricostruiti in archeologia sperimentale delle salette tematiche che le grandi sagome in rilievo che riproducono celebri incisioni sono stati pensati per essere toccati. Nella fattispecie le grandi riproduzioni delle figure incise vogliono rievocare la sensazione tattile della pietra martellinata dagli antichi

Info: Museo Didattico della riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo

tel. 0364/433465

www.arterupestre.it22