Centrale per produrre idrogeno a Edolo: avviata la gara d’appalto

mercoledì, 22 febbraio 2023

Edolo (Brescia) – Ferrovie Nord ha avviato il bando di 33 milioni 446mila euro per l’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori a Edolo (Brescia) dell’impianto di produzione e distribuzione per il rifornimento dei treni a idrogeno. La centrale sorgerà su un’area industriale – che sarà riqualificata – vicina alla stazione delle località camuna.

In Valle Camonica il treno a idrogeno diverrà realtà nel 2025. Ferrovie Nord Milano ha previsto la realizzare della centrale di Edolo, l’altra sarà realizzata a Iseo. Nel bando gara vengono indicati anche i tempi di realizzazione: per la costruzione dell’impianto Ferrovie Nord indica 880 giorni consecutivi, di cui tre mesi per la progettazione definitiva, due mesi per quella esecutiva. Invece per la manutenzione full service dell’impianto sono fissati 7 anni.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 22 marzo, le buste saranno aperte il giorno dopo e i lavori verranno affidati alla ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa.

di Daniela Papini