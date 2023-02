Cedegolo: la maggioranza perde un altro consigliere, l’intervento della minoranza

domenica, 19 febbraio 2023

Cedegolo (Brescia) – Decimata la maggioranza in Consiglio comunale a Cedegolo (Brescia) e adesso si è esaurita la lista dei candidati. In un clima surreale si è svolto l’ultimo consiglio comunale di Cedegolo con al primo punto la surroga del consigliere comunale dimissionario Gian Franco Zucchi, ma la lista dei candidati è esaurita dopo le dimissioni e i subentri degli ultimi tre anni e adesso la Giunta guidata dal sindaco Andrea Pedrali rischia di non avere i numeri per proseguire l’azione amministrativa.

Il gruppo di minoranza “Uniti per la Valsaviore – Cedegolo e Grevo“, con il capogruppo Marina Bianchi e i consiglieri Renato Pedretti e Pietro Omassoli hanno esposto in consiglio comunale la loro posizione sottolineando: “Noi continueremo ad agire sempre mossi da un senso di responsabilità nei confronti della comunità. Siamo sinceramente preoccupati, non solo come consiglieri ma anche come cittadini, per le sorti del nostro Comune e invitiamo il sindaco e i restanti consiglieri di maggioranza ad esprimersi pubblicamente in merito, ad una responsabilità e ad una trasparenza a cui di certo, ne siamo convinti, non mancheranno”.

La capogruppo Marina Bianchi ha anche ricordato la situazione tanto delicata, quanto precaria, con all’orizzonte ancora più di un lungo anno amministrativo da completare.

“È ben chiaro a tutti noi che in gioco, oggi, ci sia la stabilità comunale – proseguono la capogruppo Marina Bianchi e i consiglieri Renato Pedretti e Pietro Omassoli – Se con le dimissioni del primo vicesindaco la maggioranza perdeva una quota notevole di rappresentanza politica sul territorio, ora, di fatto, non è più autosufficiente per governare a approvare un bilancio in autonomia, senza necessitare di un appoggio dell’intero consiglio”.

In questi anni – hanno ribadito i tre consiglieri di minoranza – “Il gruppo “Uniti per la Valsaviore Cedegolo e Grevo”, non si è mai sottratto dalle proprie responsabilità e, con spirito di dialogo, ci siamo sempre offerti ad un sincero confronto reciproco tra le parti, durante i momenti più complessi di questo periodo amministrativo. A conferma di ciò citiamo due passaggi contenuti in due dichiarazioni consiliari: il 2 aprile 2020 quando, in pieno lockdown, in una lettera aperta alla comunità e allo spettabile consiglio comunale, offrivamo spontaneamente il nostro aiuto per fronteggiare la gestione del quotidiano nella nostra piccola comunità in piena pandemia; nell’ottobre 2021 quando testualmente dichiaravamo, a fronte delle dimissioni dell’allora vicesindaco, preoccupati per la stabilità amministrativa: “…vogliamo …semplicemente sottolineare come, in una comunità piccola come la nostra, la collaborazione tra le parti sia la base per una proficua amministrazione, nel rispetto della coerenza del nostro programma presentato agli elettori. Come abbiamo sempre fatto rimaniamo aperti al dialogo, nei modi e nelle sedi istituzionali più opportune…”.

È evidente – conclude la capogruppo Marina Bianchi – “che ora si renderà necessario, per la maggioranza rimasta, richiamare le parti a quel dialogo da noi offerto in più occasioni negli anni, ma purtroppo rimasto a volte inascoltato”.