Cedegolo, in settimana verrà rimossa la carrozza deragliata

lunedì, 13 dicembre 2021

Cedegolo – Dopo il deragliamento del treno a Cedegolo (Brescia) i lavori di rimozione delle carrozze e sistemazione del tratto di binari danneggiato proseguiranno per altre settimane e per il ripristino delle linea ferroviaria fino a Edolo (Brescia) si andrà molto probabilmente nel 2022.

Dopo il disgaggio delle pareti rocciose, sono iniziate le operazioni per rimuovere il treno danneggiato da una grossa placca di pietra caduta sui binari: tecnici hanno installato un sistema di monitoraggio del versante roccioso per verificare eventuali distacchi che potrebbero creare pericolo durante le operazioni, poi sono stati posizionati martinetti per mettere in sicurezza la carrozza rimasta incastrata tra il masso e la galleria e in questa settimana verrà fatto brillare il macigno che ha fatto deragliare il treno lo scorso 1 dicembre.

Intanto la Procura di Brescia sta indagando sull’ipotesi di reato per il pericolo di disastro ferroviario: ha aperto un fascicolo finora verso ignoti ed ha disposto il sequestro dei binari. L’indagine punta a chiarire le responsabilità e soprattutto chi doveva effettuare la pulizia e sistemazione della zona adiacente alla linea ferroviaria.

I pendolari che utilizzano la linea ferroviaria tra Edolo e Cedegolo hanno a disposizione bus sostitutivi e soprattutto nei momenti di maggior utenza non mancano i disagi.