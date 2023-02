Carnevale: gli appuntamenti dalla Bassa all’Alta Valle Camonica

sabato, 18 febbraio 2023

Valle Camonica – Numerosi sono gli appuntamenti di Carnevale in Valle Camonica, da questo sabato a martedì 21 febbraio sono in calendario una serie di manifestazioni, sfilata e feste. Le prime sfilate già questo pomeriggio: a Paspardo ritrovo alla 14:30 in piazzale Marcolini e sfilata per le vie del paese: al termine premiazioni dei carri e frittelle per tutti. Proseguono gli appuntamenti di carnevale iniziati domenica scorsa all’oratorio di Esine: questa sera, dalle 20, festa in maschera con musica e assaggio di frittelle.

Le sfilate di domenica 19 febbraio

Tra Artogne e Gianico è in programma la XXII edizione di Carnevalando, tradizionale festa di Carnevale con sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera: partenza alle 14 da piazza Alpini a Gianico, incontro tra Gianico e Artogne in piazza Courcelles e sfilata per le vie del paese alle 14:45. Arrivo all’oratorio di Artogne alle 15:45: esibizioni, merenda e musica. Al termine le premiazioni.

Darfo Boario Terme: sfilata dei gruppi in maschera con partenza alle 14 da piazza Battisti a Darfo. La sfilata dei gruppi in maschera transiterà da via Roma, corso Lepetit, sosta davanti al municipio, viale Tassara, corso Italia, via Zanardelli, via Manifattura, viale De Gasperi e arrivo in piazzale Einaudi alle 16. E’ previsto il villaggio di carnevale dalle 10:30 alle 18 con gonfiabili, musica, balli e premiazioni finali.

A Esine è prevista dalle 14:30 la sfilata per le vie del paese e al termine festa all’oratorio, a Breno l’appuntamento è sempre alle 14:30 in oratorio, poi la sfilata delle maschere per le vie del paese, giochi, divertimento e frittelle.

La sfilata a Malonno, organizzata dall’oratorio e patrocinata dal Comune, è in programma alle 13:30 con ritrovo in piazza Repubblica alle 13:30 e arrivo in piazza Maria Ausiliatrice, dove si terrà una grande festa con tante sorprese. Al termine premiazione di tutti i carri allegorici e dei gruppi mascherati.

La festa di Carnevale a Sonico prevede il ritrovo alle 14:30 in località Pradella, poi la sfilata lungo le vie del centro fino a piazza della Torre, dove ci saranno animazione e in oratorio la premiazione delle maschere e dei gruppi più originali.

Edolo, il tema è “Carnevale a tutto cinema”: alle 14 ritrovo al piazzale coperto del mercato, quindi sfilata lungo le vie principali fino al cinema teatro di via Roma. Dopo lo spettacolo musicale e dolci e frittelle in quantità e premiazioni.

Vezza d’Oglio ha in programma il ritrovo alle 14,30 nel parcheggio di via Valeriana, alle 15 partenza della sfilata da piazza IV Luglio e arrivo al Centro Eventi Adamello con animazione e premiazione delle maschere.

Gli eventi in Alta Valle Camonica

A Ponte di Legno gli appuntamenti sono in programma lunedì 20 febbraio, martedì 21 e sabato 25. Nella serata di lunedì 20 febbraio – inizio alle 20.45 – alla partenza della cabinovia Ponte di Legno-Tonale con musica e animazione, fiaccolata dei maestri di sci e baby fiaccolata e al termine chiacchiere e vin brulè distribuito dagli Alpini di Pezzo. Il secondo appuntamento è in calendario martedì 21 febbraio, ritrovo alle 14.30 e partenza della sfilata dall’Oratorio, animazione, musica e spettacolo per tutti in piazza XXVII Settembre. In caso di maltempo presso il Palazzetto dello Sport. Infine sabato 25 febbraio, dalle 21 al Palazzetto dello Sport, concerto dibattito “Musica ed Emozioni”, sui temi della prevenzione e sicurezza stradale Cover band Venditti “In questa banda di ladri”.