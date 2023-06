Carabinieri: i dati dell’Arma nel Bresciano, encomio ai militari della Compagnia di Breno

lunedì, 5 giugno 2023

Brescia – In occasione del 209esimo anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri è stato consegnato un riconoscimento per la brillante operazione del marzo 2022 ai carabinieri della Compagnia di Breno, in particolare al capitano Filiberto Rosano, ai luogotenenti carica speciale Luca Chesini, Andrea Giannangeli, al maresciallo maggiore Fabio Centola, al maresciallo maggiore Matteo Lorandini, al maresciallo ordinario Giacomo Gazzoli, al brigadiere capo qualifica speciale Michele Miliano, al vicebrigadiere Massimiliano Nicoletti, all’appuntato Domenico Petrillo e al carabiniere Giuseppe Matteis. La consegna è avvenuta (nella foto) da paete del prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà.

Il comandante provinciale dei carabinieri di Brescia, colonnello Vittorio Fragalà, ha posto l’accento durante la cerimonia in piazza Tebaldo Brusato sull’attività dell’Arma nell’ultimo anno, che ha risposto a 75mila chiamate di pronto intervento, perseguito l’87% dei reati denunciati, effettuato 47 arresti e 833 denunce.

“Oggi – ha detto il colonnello Vittorio Fragalà – celebriamo il 209° anniversario di fondazione dei Carabinieri, nel giorno in cui, nel 1920, fu concessa la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma per l’eroico contributo dei Carabinieri nel Primo Conflitto Mondiale. Ma siamo anche nell’anno in cui Brescia insieme a Bergamo è Capitale italiana della Cultura ed è per questo che, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale e della Fondazione Brescia Musei, che ringrazio, sono stati organizzati nei giorni scorsi eventi in favore dei cittadini e dei numerosi turisti in alcuni dei siti più suggestivi della città, per far conoscere la storia dell’Arma e il suo legame con questo territorio.L’Arma dei Carabinieri oggi è un’Istituzione militare moderna che coniuga innovazione tecnologica applicata al controllo del territorio e alle investigazioni, con valori tradizionali dell’etica militare su cui si fonda l’essere Carabiniere” “Partendo da questo insieme di valori e di competenze, per rendere concretamente l’idea dell’impegno dell’Arma sul territorio della provincia di Brescia, desidero richiamare sinteticamente solo alcuni dati, frutto dell’impegno ininterrotto profuso nell’ultimo anno – ha proseguito il comandante provinciale -sono stati svolti oltre 50 mila servizi preventivi nel capoluogo e sul territorio della provincia, è stata garantita la risposta a quasi 75 mila richieste di “pronto intervento” pervenute tramite il numero unico di emergenza 112, l’Arma ha proceduto per circa l’87 % del totale dei delitti denunciati nella provincia, nel settore delle indagini patrimoniali nel 2022 sono stati sequestrati 15.000.000 di euro; nel contrasto alla Criminalità Organizzata, i Carabinieri continuano a svolgere un’intensa attività di monitoraggio e indagine, anche grazie all’elevata competenza degli assetti anticrimine presenti nel capoluogo, in stretto coordinamento con le altre Forze di Polizia e sempre sotto la attenta e lungimirante direzione della Procura Distrettuale di Brescia; per quanto riguarda i reati violenti, sono stati individuati i presunti autori di tuti i 4 omicidi commessi negli ultimi 12 mesi per i quali ha proceduto l’Arma; resta altissima l’attenzione nei riguardi dei reati perpetrati verso vittime vulnerabili: 47 gli arresti eseguiti; 833 le persone denunciate; 271 donne indirizzate ai centri antiviolenza; 20 ammonimenti emessi dal Questore notificati; 83 allontanamenti dalla casa familiare, 61 divieti di avvicinamento e 2 divieti di dimora eseguiti”.

L’Arma è anche un’organizzazione complessa, strutturata per rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini attraverso un dispositivo capillare costituito da 81 Stazioni territoriali, costante punto di riferimento per le persone non solo per gli aspetti strettamente connessi alla sicurezza ma anche quali luoghi di ascolto, accoglienza, assistenza e rassicurazione sociale. svolge quotidianamente controlli sanitari e attività di polizia giudiziaria per contrastare gli illeciti nel delicato settore. “Colgo l’occasione – ha copncluso il colonello Fragalà – per ringraziare l’Ufficio Scolastico Provinciale per la costante disponibilità, tutti i dirigenti e gli insegnanti che hanno collaborato, ma in soprattutto i ragazzi qui oggi presenti dell’Istituto Comprensivo Est 1 – San Polo, dell’Istituto Comprensivo Centro 2, Tito Speri e dell’Istituto paritario Canossiane di Brescia e un grazie particolare alle quattro classi dell’Istituto Comprensivo 2° Trebeschi di Desenzano per aver voluto realizzare un progetto finalizzato a far conoscere la figura del Capitano Masotti, originario proprio di Rivoltella, 2 volte decorato di medaglia d’argento al valor militare una meritata per il contrasto alla criminalità e una per le gesta durante la prima guerra mondiale. Figura esemplare di Carabiniere del suo tempo, cui è intitolata questa caserma”.

All’ingresso del cortile potete ammirare esposti i bellissimi disegni realizzati dai giovanissimi studenti che offrono anche interessanti spunti di riflessione.Ad esempio in molti disegni l’immagine del Cap. Masotti che è stata raccontata ai ragazzi è affiancata ai supereroi moderni, ma in realtà i carabinieri sono donne e uomini normali, senza super poteri, che hanno deciso di porsi al servizio della collettività per garantirne la sicurezza.parmio di energie, per continuare a meritare la fiducia che i cittadini ci accordano ormai da oltre due secoli.

RICONOSCIMENTI

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE LEGIONE “LOMBARDIA”

CONCESSO AL CAPITANO ROSANO FILIBERTO, AI LUOGOTENENTI CARICA SPECIALE CHESINI LUCA E GIANNANGELI ANDREA, AL MARESCIALLO MAGGIORE CENTOLA FABIO, AL MARESCIALLO MAGGIORE LORANDINI MATTEO, AL MARESCIALLO ORDINARIO GAZZOLI GIACOMO, AL BRIGADIERE CAPO QUALIFICA SPECIALE MILIANO MICHELE AL VICE BRIGADIERE NICOLETTI MASSIMILIANO, ALL’APPUNTATO PETRILLO DOMENICO E AL CARABINIERE MATTEIS GIUSEPPE.

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“Evidenziando professionalità e perseverante impegno, forniva determinante contributo ad un’attività d’indagine, sviluppata unitamente ad altro comando, che consentiva, in breve tempo, di trarre in arresto l’autore dell’efferato omicidio di una giovane donna, le cui modalità esecutive avevano destato particolare scalpore. L’operazione suscitava l’unanime plauso dell’opinione pubblica, accrescendo il prestigio ed il lustro dell’immagine dell’istituzione”.

Rescaldina (Milano) e Borno (Brescia) 20 -29 marzo 2022.

CONSEGNA LA RICOMPENSA IL SUA ECCELLENZA IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DOTTORESSA MARIA ROSARIA LAGANÀ.

CONCESSO AL LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE GIOVANNI CALUISI, AL MARESCIALLO ORDINARIO DANIELE GAVEZZOLI E AL CARABINIERE CARLO GHEDINI

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: “Evidenziando professionalità ed impegno, sviluppavano un’attività di indagine culminata con l’arresto, in esecuzione delle AA.GG. ordinaria e minorile, di 19 malviventi componenti una banda giovanile responsabile di molteplici reati contro la persona, il patrimonio ed inerenti agli stupefacenti. L’operazione, che si concludeva inoltre assicurando alla giustizia ulteriori 23 correi, suscitava l’unanime plauso dell’opinione pubblica, accrescendo il prestigio ed il lustro dell’immagine dell’istituzione”.

Provincie di Brescia e Bergamo, maggio 2019 – giugno 2022.

CONSEGNA LA RICOMPENSA IL PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA CLAUDIO CASTELLI

CONCESSO AL MARESCIALLO MAGGIORE CASAGRANDE PIERANTONI LUCA, MARESCIALLO ORDINARIO GUERRIERI MICHELE, BRIGADIERE RISOLO SIMONE E IL VICE BRIGADIERE FIORE CARMELO

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: “Evidenziando professionalità e perseverante impegno forniva determinante contributo ad articolata attività d’indagine nei confronti di un’organizzazione criminale dedita, tra l’altro, all’evasione fiscale mediante dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false. L’operazione, che si concludeva con l’arresto, su provvedimento dell’A.G., di 27 sodali, il deferimento di ulteriori 124 correi ed il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili per un valore complessivo di 104 milioni di euro, contribuiva ad accrescere l’immagine ed il prestigio dell’Istituzione”.

Territorio nazionale, Gennaio 2019 – Gennaio 2023

CONSEGNA LA RICOMPENSA L’AVVOCATO GENERALE DELLO STATO DOMENICO CHIARO.

CONCESSO ALL’APPUNTATO SCELTO FASCIANO MARCO E ALL’APPUNTATO NICOLINO RICCARDO

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: “Addetti a stazione distaccata, dando prova di coraggio, iniziativa e determinazione non comuni, con sprezzo del pericolo, non esitava ad introdursi all’interno di un’abitazione in cui si era, poco prima, verificata un’esplosione per soccorrere e porre in sicurezza l’anziana proprietaria rimasta ferita ed in stato confusionale. Successivamente, si prodigava alla ricerca di ulteriori vittime nonché a spegnere un focolaio, così scongiurando più tragiche conseguenze.

Bagnolo Mella (Brescia), 28 novembre 2022

CONSEGNA LA RICOMPENSA IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA VITTORIO MASIA.

CONCESSO ALLA STAZIONE CARABINIERI DI ISORELLA

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: “stazione distaccata, con professionalità, perseverante sinergico impegno e perfetto amalgama dei suoi componenti, sviluppava una spedita attività d’indagine che consentiva di trarre in arresto una insegnante della scuola primaria responsabile di maltrattamenti in danno di una bambina disabile a lei affidata. L’operazione suscitava l’unanime plauso dell’opinione pubblica, accrescendo il prestigio ed il lustro dell’immagine dell’istituzione”.

Isorella (Brescia) 10- 28 aprile 2022

CONSEGNA LA RICOMPENSA IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA FRANCESCO PRETE