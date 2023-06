Capo di Ponte, incontri al Mupre e mostra “Sotto lo stesso sole”

venerdì, 30 giugno 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Al Mupre (Museo Nazionale della Preistoria) della Valle Camonica di Capo di Ponte (Brescia) vengono proposte una serie di iniziative, legate anche alla mostra “Sotto lo stesso sole. Europa 2500-1800 a.C.!”. La mostra è visitabile dal martedì al venerdì dalle 10 alle 16 ed il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, ad ingresso gratuito.

Cinque sono gli incontri-conferenze in calendario: la prima venerdì 30 giugno – alle 20:30 – con Raffaella Poggiani Keller, già Soprintendente Archeologo della Lombardia, e Paolo Rondini, Università degli Studi di Pavia, che illustreranno le ultime novità del santuario di Ossimo-Pat, i cui materiali sono in parte esposti proprio al Mupre.

Gli altri appuntamenti: mercoledì 12 luglio, alle 20:30, Gianfranco Zidda illustrerà la lunga storia dell’area archeologica di Saint-Martin-de-Corléans (Aosta) ed in particolare del passaggio dall’allineamento di pali all’allineamento di stele.

Sabato 29 luglio, alle 15, Marco Baioni, museo Archeologico della Valle Sabbia di Gavardo, traccerà le caratteristiche dell’età del Bronzo in Lombardia delineando gli elementi di tradizione e quelli di innovazione.

Giovedì 3 agosto, alle 20:30, sarà la volta di Cristina Longhi, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province Bergamo e Brescia, che presenterà le ultime novità sull’età del Rame della Valle Camonica, frutto dell’attività di tutela sul territorio.

Sabato 30 settembre, alle 15, Leonardo Lamanna, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, illustrerà la tomba 4 di San Giorgio (Mantova), dallo scavo archeologico al restauro dei reperti che sono stati esposti in mostra per la prima volta.