Cantieri aperti a Sonico e lavori sulla strada della Val Malga

martedì, 17 ottobre 2023

Sonico (Brescia) – Cantieri in paese e strada chiusa per lavori in Val Malga. L’Amministrazione comunale di Sonico guidata dal sindaco Gian Battista Pasquini (nella foto) sta completando una serie di opere pubbliche, da ieri sono in corso i lavori di sistemazione muri e ripari della strada dell’alta Val Malga con i progetti finanziati per la tempesta Vaia, oltre al taglio alberi colpiti dal bostrico o danneggiati nell’ottobre 2018.

Tra gli interventi spiccano i lavori di allargamento dell’incrocio di via Camiasco, con realizzazione di marciapiedi e pensilina dei bus, nel tratto da Rino a Garda e via Mù, la nuova illuminazione a Led per area feste Sonico e spazio giochi a Garda, il ripristino dei selciati nell’area della fontana di San Lorenzo e il cantiere per la ciclabile dal Crist al canale Edison. Infine sono in corso i lavori di pulitura del torrente Remulo a Rino.

E’ stato aggiudicato l’appalto per le opere di rigenerazione dell’area tra via San Lorenzo e vicolo Mosconi (finanziate dal Pnrr) e a breve apriranno i cantieri. Questi lavori – come sottolinea il primo cittadino Gian Battista Pasquini – miglioreranno il nostro paese.