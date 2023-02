Camuna Kickboxing Academy, i risultati alla Coppa Europa in Croazia

martedì, 14 febbraio 2023

Karlovac – “Veni, vidi et vici“. Con questo spirito i fucsia bianco neri camuni della maestra Adriana Tricoci hanno affrontato la loro prima avventura internazionale dell’anno all’European Cup Karlovac Open 2023, avventura che li ha visti protagonisti in Croazia dove gli atleti del team Camuna Kickboxing Academy si sono misurati con atleti di tutta Europa.

I risultati

Cinture colorate

Lollio Andrea oro LC, oro PF, argento KL

Zalak Tarek oro LC, oro PF

Cinture nere

Zani Luca bronzo KL

Lollio Andrea argento KL

Zalak Tarek bronzo KL

Secondo il club, “i podi conquistati dimostrano, ancora una volta, che i combattenti camuni sono capaci di gestire tensioni ed emozioni e, soprattutto, che la loro preparazione non ha nulla da invidiare ai colleghi europei. In uno sport come la kickboxing è fondamentale il confronto sul tatami, confronto che ha maggiore valore, quando si svolge con figther di scuole differenti. Tutto ciò ha un valore aggiunto se i combattenti provengono da altre nazioni, in cui lo stesso sport ha sviluppato insegnamenti e tattiche differenti. Certi che i risultati raggiunti saranno adrenalina per i prossimi allenamenti, aspettiamo il prossimo appuntamento che si terrà il 5 marzo per la terza e ultima tappa del circuito lombardo“.