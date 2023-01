Campane a festa nella diocesi di Brescia per monsignor Tremolada

domenica, 8 gennaio 2023

Brescia – Campane a festa suoneranno oggi alle 15 nelle chiese della diocesi di Brescia per il ritorno del vescovo, monsignor Pierantonio Tremolada. A giugno, dopo la festa del Corpus Domini, il vescovo Tremolada si è fermato per sottoporsi al trapianto di midollo osseo all’ospedale San Gerardo di Monza. Oggi la diocesi di Brescia, accoglierà il vescovo e “ come segno di accoglienza tutte le campane delle parrocchie della Diocesi suoneranno a festa”.

Domani – 9 gennaio, alle 12 – monsignor Tremolada incontrerà nel salone dei vescovi tutti coloro che, a vario titolo, prestano servizio presso la Curia diocesana. La prima celebrazione è in programma domenica 15 gennaio alle 15:30 in cattedrale quando Tremolada presiederà un’eucaristia di ringraziamento.