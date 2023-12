Cammino geopoetico nel Parco dell’Adamello rivolto ai formatori

domenica, 3 dicembre 2023

Cevo (Brescia) – L’emozione dei sentieri viandanti, un’uscita geopoetica nel Parco dell’Adamello. A conclusione delle attività organizzate per celebrare il suo importante 40° anniversario, il Parco dell’Adamello propone un Cammino geopoetico rivolto ai formatori (insegnanti, educatori, guide ambientali e naturalistiche), in programma domenica 10 dicembre.

L’esperienza, condotta dallo scrittore, poeta e viaggiatore Davide Sapienza (nella foto), si propone di lavorare sulle connessioni e le trame che il territorio dispone davanti a noi come una narrativa naturale.

“Ci immergeremo nelle foreste della Valsaviore e scopriremo spazi vasti e profondi, paesaggi e orizzonti che sorgeranno in noi come una luce interiore, grazie all’empatia e all’interazione con la geografia più intima nella quale ci riconosciamo come individui e come comunità della Terra – spiega Sapienza -. L’esperienza geopoetica in cammino non ha un’intenzione, semplicemente promuove ciò che siamo, spesso smarriti perché incapaci di ascoltare la ‘parola selvatica’ dentro di noi, quella che descrive la relazione con la Terra”.

L’uscita si svolgerà con la collaborazione della guida ambientale escursionistica Giancarlo Bazzoni, tra i soci dell’Associazione LOntano.

Il percorso, di circa 500 metri di dislivello, partirà dalla Casa del Parco di Cevo e si snoderà tra i boschi della Valsaviore, fino a raggiungere un’altitudine di circa 1800 metri (foto © Emilio Ricci)

Il numero massimo di partecipanti è di 20 persone. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili, compilando il modulo online a questo link https://bit.ly/Adamello_montagna_percezione In caso di tempo avverso, l’evento sarà rinviato a domenica 17 dicembre.