Camminare è un’arte: primo pellegrinaggio 2024 da Niardo a Bienno

giovedì, 4 gennaio 2024

Niardo (Brescia) – Partono da Niardo i pellegrinaggi 2024 del gruppo di don Battista Dassa, il sacerdote conosciuto in tutta la Valle Camonica e Bresciano, e attualmente parroco di Collio e San Colombano Val Trompia. E’ stato predisposto il calendario dei pellegrinaggi 2024, sono stati inserite nuove mete, come preannunciato dallo stesso don Battista Dassa, nell’ultimo appuntamento del 2023 da Monno a Mortirolo.

“Nel nuovo anno – spiega don Battista Dassa – sono state inserite proposte tradizionali, con qualche novità interessante da condividere insieme. Il primo pensiero che mi viene è dire “Grazie a chi, tanto o poco, ha deciso di accogliere le proposte che sono state fatte nel 2023 e per questo faccio mie le parole di Fra’ Giorgio Bonati per dirvi il mio grazie immenso per i passi condivisi e quelli che faremo ancora: la gratitudine si inchini fino ai nostri piedi, da lì si ricominci a dire il più piccolo dei grazie a questa vita che ci è donata, ad ogni passo che faremo, al balzo in avanti leggero e pure al pesante passo da formica che ci toccherà fare, sapendo per certo che il naufragio peggiore tocca a quelli che non hanno nemmeno lasciato il porto”.

Il programma: sabato 24 febbraio l’itinerario da Niardo a Bienno, dal titolo “Compagni di viaggio”; sabato 13 aprile “Testimoni, non maestri”, da Tavernole a Concesio; sabato 11 maggio, nel 50esimo anniversario della Strage di piazza Loggia, i pellegrini saranno a Brescia; sabato 22 giugno “Maria, donna del terzo giorno”, cammino dedicato alla Madonna da Edolo a Tirano; sabato 13 luglio la meta sarà il rifugio Dosso Rotondo; sabato 3 agosto pellegrinaggio in Val Sorda e sabato 17 agosto al Corno d’Aola sarà ricordato il ribelle per amore Olivelli.

Gli ultimi appuntamenti sabato 21 settembre bivacco Tita Secchi, mentre il 5, 6 e 7 ottobre è in programma un’esperienza dedicata a Pierluigi Murgioni.