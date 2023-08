Camminare è un’arte: pellegrinaggio da Paspardo al Colombé

venerdì, 4 agosto 2023

Paspardo (Brescia) – Nuovo appuntamento per il gruppo di pellegrini che partecipano agli eventi “Camminare è un’arte”, promossi da don Battista Dassa, il sacerdote che per decenni ha svolto un’attività pastorale in Valle Camonica, in particolare ad Angone e Ponte di Legno e ora è parroco di Collio e San Colombano in Val Trompia.

Domani – sabato 5 agosto don Dassa propone l’evento i “Colori della vita”, un pellegrinaggio “ricordando Moira” da Paspardo al Colombè. Il programma prevede il ritrovo alle 7:30 in piazzale Marcolini a Paspardo. con possibilità di lasciare una decina di macchine al Centro faunistico, incontro per tutti al rifugio Colombè alle 9:30 per poi proseguire un’ora di cammino e all’arrivo – attorno alle 11 – sarà celebrata la Messa. I fondi raccolti saranno destinati a un progetto benefico.

di C.P.