Calcio, Monza: il programma del ritiro a Pontedilegno-Tonale

martedì, 4 luglio 2023

Monza – La stagione 2023/24 del Monza comincerà ufficialmente venerdì 7 luglio, quando i biancorossi si ritroveranno al Centro Sportivo Luigi Berlusconi – Monzello.

Lunedì 10 luglio è prevista la partenza per il ritiro di Pontedilegno-Tonale, dove la squadra di Mister Palladino giocherà le seguenti amichevoli, tutte al Campo sportivo di Temu’ (Brescia).

Monza – Nuova Camunia – sabato 15 luglio alle 17

Monza – Real Vicenza – mercoledì 19 luglio alle 16:30

Monza – Giana Erminio – sabato 22 luglio alle 16:30

Monza – Vis Pesaro – domenica 23 luglio alle 16

Nella serata di sabato 15 andrà in scena la “Notte Biancorossa”, una grande festa dedicata a tutti i tifosi biancorossi che saranno presenti nella splendida località dell’alta Valle Camonica. L’appuntamento è alle 21 in piazza XXVII Settembre dove sarà allestito un palco pronto ad accogliere squadra e Mister. Non mancheranno le sorprese in quanto nel corso della serata verranno presentate ufficialmente le divise da gioco 23/24.

Oltre alla “Notte Biancorossa”, ecco qualche spunto per tutti i tifosi che intendono salire a Pontedilegno-Tonale e vogliono approfittarne per una breve vacanza:

– Vivere l’esperienza di una camminata a filo d’acqua sulla passerella galleggiante del lago di Valbiolo dove, tra luglio e agosto, si terrà Water Music Festival

– Regalarsi l’emozione di un’Alba in quota (per esempio quella in programma il 23 luglio alle 5.30 sul ghiacciaio Presena con il concerto di Ottavia Marini)

– Concedersi un momento di relax nelle aree wellness open air a Ponte di Legno, dove l’acqua è una presenza costante;

– Raggiungere i rifugi in quota grazie agli impianti di risalita che sono in funzione anche in estate;

– Dal Passo Tonale, arrivare in 15’ di cabinovia a 3.000 metri di quota per ammirare il più vasto ghiacciaio delle Alpi italiane, il Pian di neve;

– Noleggiare una (e-)bike per provare a raggiungere il famoso Passo Gavia o più semplicemente percorrere un tratto della pista ciclabile che costeggia il fiume Oglio.