Cade una pianta, due ragazzi del Grest di Edolo feriti a Colico

giovedì, 13 luglio 2023

Edolo (Brescia) – Due ragazzi in gita con il Grest dell’oratorio di Edolo (Brescia) a Colico, sul lago di Como, sono rimasti feriti dalla caduta di una pianta, dove si erano riparati per il violento temporale delle prime ore del pomeriggio.

Un ragazzo – attorno ai 16 anni – è stato trasportato all’ospedale di Gravedona per un trauma alla schiena, mentre un coetaneo è stato colpito dalla caduta della pianta, a causa del fulmine, ed ha subito un trauma toracico ed è stato trasportato all’ospedale “Manzoni” di Lecco. Entrambi sono stati ricoverati in codice rosso, mentre gli altri ragazzi, in gita dalla Valle Camonica al lago di Como, non hanno riportati ferite.

Sul posto due automediche, ambulanze di Soccorso Bellanese e Croce Rossa Colico, vigili del fuoco partiti da Morbegno e i carabinieri. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto: il temporale è giunto improvviso ed ha sorpreso la comitiva edolese.

di A. Pa.