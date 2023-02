Cade sul ghiaccio a Campovecchio, soccorsa escursionista 52enne

mercoledì, 15 febbraio 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Cade sul ghiaccio, escursionista recuperata dai tecnici del Soccorso Alpino. Intervento della Stazione di Edolo del Soccorso alpino bresciano, V Delegazione, per una escursionista di 52 anni, scivolata lungo un sentiero nella zona di Campovecchio a Corteno Golgi (Brescia). Per terra c’era del ghiaccio. Nella caduta ha riportato alcuni traumi. La persona che era con lei è scesa fino al punto in cui era presente il segnale telefonico, nella zona di Sant’Antonio, e ha chiesto aiuto.

Sono partite subito del squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, sei i tecnici impegnati; altri erano pronti a partire in sede, presso il centro operativo di Edolo. Attivati anche il Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza) e i vigili del fuoco del distaccamento di Vezza d’Oglio. I soccorritori hanno raggiunto la donna, quindi è stata stabilizzata dall’equipe medica del 118 giunta con l’elisoccorso di Brescia ed è stata trasportata in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.

In questo periodo lungo i sentieri di montagna può ancora presente del ghiaccio, anche a quote non elevate. Per muoversi in sicurezza, è importante conoscere la differenza tra i ramponi e i cosiddetti ramponcini, perché non sono affatto la stessa cosa e conoscere la differenza è molto importante. I ramponcini da escursionismo non sono adatti per le attività alpinistiche, favoriscono una presa maggiore ma sono indicati solo per sentieri facili e con pendenze minime, non per quelli impervi. In montagna e in particolare sul ghiaccio bisogna avere i ramponi veri e propri, da mettere sugli scarponi o da tenere nello zaino.

di Ch. Pa.