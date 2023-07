Bus navetta a Ponte di Legno e bicibus da Edolo all’alta Valle Camonica

lunedì, 10 luglio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Estate senz’auto in Alta Valle Camonica e servizio “bicibus” da Edolo a Ponte di Legno. Ha preso avvio il servizio bus navetta a Ponte di Legno e da venerdì 14 luglio entrerà in servizio il bicibus, trasporto biciclette sulla linea BS2 nella tratta tra Edolo (stazione ferroviaria) e Ponte di Legno (piazzale Cida), gestito da Maroni Turismo per conto della Arriva-Sab. Il “bicibus” sarà in funzione fino al 10 settembre, mentre i bus navetta saranno in funzione fino al 27 agosto e nel weekend 2-3 agosto.

Novità dell’estate 2023: i possessori di Adamello card, riservata agli ospiti che soggiornano nelle strutture ricettive consorziate, possono lasciare l’auto a riposo e utilizzare il servizio navetta per scoprire alcuni dei punti di interesse più belli e suggestivi del territorio, partendo da Ponte di Legno. Nel periodo di validità sono incluse nella card: una corsa gratuita di andata e ritorno, per ogni tratta delle linee A-B-D; una corsa di sola andata oppure solo ritorno, sul servizio autobus della pista ciclabile, esclusivamente per i passeggeri muniti di bicicletta

“In Valle Camonica – sostiene Fausto Maroni, titolare dell’omonima azienda che svolge il servizio – è sempre più frequentata da appassionati delle due ruote e il servizio offerto ai biker sulla tratta Edolo-Ponte di Legno è importante come supporto al turismo”.

Bus navetta – Sono in funzione a Ponte di Legno i bus navetta, con le seguenti linee: A – Ponte di Legno (piazzale Cida (Ponte di Legno) – Autostazione Comunale – Via XI Febbraio – Via Risorgimento – Via Risorgimento (Ufficio Turistico) – Via Giovannina Bulferi – Via G.Maria Brichetti – Via G.Maria Brichetti (Hotel Sorriso) – Villa Dalegno (loc. Orti) – Via Belvedere (incrocio via Valeriana) – Via Roma (bivio Poia) – Via Roma (Hotel Maniero) – Via Roma (Hotel Mirella) – Via F.lli Calvi – Piazzale Cida); B – Ponte di Legno-Precasaglio (piazzale Cida – Autostazione Comunale – Via XI Febbraio – Via Risorgimento – Via Risorgimento (Ufficio Turistico) – Via Giovannina Bulferi – Via Guglielmo Marconi – Via A. Marangoni (bivio Villa Luzzago) – Via Sandro Bonicelli (bivio Zoanno) – Via Sandro Bonicelli (Pavoniani) – Via San Giovanni – Via Don Giacomo Ragazzi (fermata SAB) – Precasaglio-Hotel Frigidolfo); D – Ponte di Legno- Sant’Apollonia-Case di Viso (piazzale Cida – Autostazione Comunale – Viale Venezia – Viale Venezia (Palazzetto) – Via Baslini (località. Sumanì) – Via Baslini (incrocio via Villini) – Via Trento (Palace) – S.S. 300 (parcheggio camper) – S.S. 300 (Ponte dei buoi) – Santa Apollonia – Pezzo (stazione) – Case di Viso).

Il costo – La corsa semplice sulle linee A e B hanno un costo di 1,50 euro, sulla linea D 1,50 euro fino a Pezzo; 2,50 euro fino a Case di Viso (adulti) 1,50 euro (Under 14). Invece il bicibus – sulla linea E Ponte di Legno-Edolo – i biglietti andranno acquistati nelle rivendite “Arriva” oppure sull’autobus con una maggiorazione di 1.30 euro e le tariffe saranno suddivise in quattro fasce, in base alla destinazione, e saranno suddivise tra 1,30 e 2,30.