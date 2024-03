Bullismo e cyberbullismo: iniziative dell’istituto comprensivo di Edolo

martedì, 5 marzo 2024

Edolo (Brescia) – Doppio appuntamento in occasione della festa della donna proposto dall’istituto comprensivo di Edolo per sensibilizzare studenti, genitori e l’intera comunità sul tema della scuola, della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. L’iniziativa punta allo sviluppo della capacità di mettersi nei panni degli altri da parte di tutti gli studenti della Secondaria di I grado. “Abbiamo organizzato i due eventi – spiega la professoressa Giacomina Andreoli (a sinistra nella foto), dirigente scolastico dell’IC di Edolo – per riflettere su alcuni argomenti importanti e di attualità per ragazzi e adulti, con l’obiettivo di avviare un percorso che abbia come base una comunicazione gentile e il rispetto degli altri anche nel linguaggio”.

IL PROGRAMMA – Entrambi gli eventi, organizzati dall’IC di Edolo e dall’associazione Le Maschere con il patrocinio del Comune di Edolo, si terranno al cine-teatro San Giovanni Bosco di Edolo: il primo dal titolo “Orribile scuola” di Enrico Galiano e musiche di Pablo Perissinotto, è in programma giovedì 7 marzo, alle 21, con ingresso libero, previa prenotazione all’ufficio cultura del Comune di Edolo (0364773029). Ci sono ancora alcuni posti per lo spettacolo serale del 7 marzo. Invece il secondo appuntamento dal titolo “Il mostro ha paura“, spettacolo teatrale di Enrico Galiano e Pablo Perissinotto, è in programma giovedì 8 marzo ed è riservato agli studenti della scuola secondaria di Primo Grado. In entrambi gli eventi sarà ricordata Ivana Burlotti prematuramente scomparsa nel 2022.

IL COMMENTO – “Enrico Galiano è insegnante della scuola media e scrittore, capace con ironia di parlare ai ragazzi e farli riflettere – aggiunge la professoressa Andreoli – siamo riusciti ad averlo grazie alla nostra determinazione come scuola, al supporto tecnico dell’associazione le Maschere e del Comune di Edolo, e grazie soprattutto alla generosità di una famiglia edolese”. “Intendiamo con questo spettacolo anche ricordare Ivana Burlotti, dell’associazione le Maschere, prematuramente scomparsa che amava e credeva profondamente nella capacità del teatro e dell’arte in generale di produrre cambiamento – prosegue il dirigente dell’IC di Edolo – Siamo grati a tutti coloro che ci hanno aiutato nel realizzare questo evento, che sarà significativo per tutti! Grazie alla famiglia di Ivana e a tutti i docenti che ogni giorno sostengono e incoraggiano i nostri studenti”.

GLI EVENTI



Spettacolo 7 marzo – ore 21 – “Orribile scuola” di Enrico Galiano, musiche di Pablo Perissinotto.

Può una lezione essere magica? Che cosa hanno da dirci ancora oggi parole e libri scritti centinaia di anni fa? È possibile raccontare la grammatica, la letteratura, la storia… in modo divertente?

Enrico Galiano, scrittore e insegnante tra i più seguiti d’Italia, scommette di sì. E ci accompagna in un viaggio fra storie vissute in classe e vere e proprie lezioni, per portare la scuola fuori da scuola, ma anche per farci entrare in quel mondo meraviglioso che condivide ogni mattina coi suoi ragazzi e le sue ragazze.

Tutto questo farcito da una dose di travolgente ironia che vi permetterà di portare a casa tante emozioni, qualche risata e soprattutto l’idea che la scuola possa essere ancora un luogo di bellezza.

Enrico Galiano: già definito “Il prof che scrive bestseller”, è insegnante di italiano in una piccola scuola di periferia, scrive romanzi e crea contenuti per il web. Sa come parlare ai ragazzi e riesce a svelarne l’essenza più profonda – in modo travolgente e coinvolgente – in classe, attraverso la parola scritta, su un palco e sui social, dove è molto attivo e seguito.

Pablo Perissinotto, cantautore, inizia la sua carriera professionale affiancando il leader degli Skiantos Roberto “Freak” Antoni nello spettacolo di canzone e cabaret Anche troppo per le vostre orecchie. Tre gli album al suo attivo, i cui tour di presentazione hanno coinvolto nomi di prestigio tra cui Red Canzian, Bobby Solo, gli Skiantos e Omar Pedrini. Nel 2019 la prima collaborazione sul palco con lo scrittore e amico fraterno Enrico Galiano, da allora hanno già realizzato ottanta repliche in tutta Italia e all’estero.

Spettacolo 8 marzo – “Il mostro ha paura” di Enrico Galiano e musiche di Pablo Perissinotto

È una normale giornata di scuola: il professore entra in classe, detta l’orario. Si farà Epica, Scienze, Grammatica… Solo che la classe non è la classe: è la sala di un teatro. Gli studenti non sono una ventina, ma un intero pubblico. E soprattutto, il vero scopo di queste lezioni non sarà un compito o un’interrogazione, ma parlare di un tema sempre più attuale e sempre più difficile: il bullismo e il cyberbullismo.

Sì, il prof – Enrico Galiano, insegnante e scrittore fra i più stimati d’Italia – userà La favola di Amore e Psiche per descrivere come fin dalla mitologia antica esiste il problema della stigmatizzazione del diverso; userà una lezione sugli animali della savana per mostrare in modo scientifico cos’è il bullismo, e tanto altro ancora.

Ad un certo punto, un compito in classe ci sarà davvero: ciascuno studente e ciascuna studentessa della classe saranno invitati a scrivere su un foglio la cosa peggiore che si sono sentiti dire. Ciò stimolerà i ragazzi e le ragazze a condividere le loro emozioni, per una vera e propria lezione di empatia attraverso la quale imparare a sentire ciò che sente l’altro: forse l’unico modo per far sì che fenomeni come bullismo e cyberbullismo possano essere davvero debellati all’origine.

Il mostro ha paura ha come tema centrale il bullismo, ma ha lo scopo di arrivarci in modo indiretto: all’inizio, le lezioni sembrano davvero delle normali lezioni scolastiche, e solo nel finale di ciascuna si scopre di cosa in realtà si stava parlando.

I temi sono la diversità in tutte le sue sfaccettature, il peso delle parole, le dinamiche sociali alla base dei fenomeni di bullismo, la gestione delle emozioni.

La tecnica è quella del teatro canzone: brevi monologhi – incentrati tutti sull’interazione col pubblico –intervallati da momenti musicali con cover e canzoni originali.

A questo si aggiunge un decisivo momento laboratoriale, in cui i ragazzi sono chiamati a partecipare in prima persona condividendo esperienze ed emozioni.

Tutto lo spettacolo si svolge come una vera giornata di scuola, quindi è apertissimo alle improvvisazioni e alle deviazioni in corso d’opera, suggerite anche dalle suggestioni portate dal pubblico e dalle sue domande.

Il “Mostro ha paura” nasce dall’esperienza pluriennale del professor Enrico Galiano all’interno del mondo della scuola, e dalla sempre più pressante richiesta di trattare in modo originale il tema del bullismo e del cyberbullismo, oltre che dall’apporto fondamentale del cantautore Pablo Perissinotto che dal 2020 porta a teatro l’emergenza del mobbing e del bullismo sui luoghi di lavoro col suo spettacolo Bulloni.

di A. Pa.