Brunello Bacco va in pensione, la comunità di Malonno lo ringrazia

martedì, 26 dicembre 2023

Malonno (Brescia) – La Valle Camonica ringrazia il Luogotenente Brunello Bacco che a fine anno andrà in pensione, dopo 46 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri.

Nato 63 anni fa a Montecorvino Rovella (Salerno), a 17 anni entra nell’Arma dei carabinieri, svolge numerosi servizi tra cui gli interventi sui luoghi del terremoto in Irpinia, poi viene trasferito in Lombardia e da 36 anni svolge servizio al comando di una Stazione dei carabinieri della Valle Camonica, prima come semplice carabiniere, poi sotto ufficiale, quindi da comandante per 19 anni a Cevo e gli ultimi cinque alla guida della stazione di Cedegolo.

La comunità di Malonno l’ha ringraziato con una cerimonia ufficiale in Consiglio comunale e il sindaco Giovanni Ghirardi ha donato una targa ricordo, sottolineato la dedizione al lavoro e la vicinanza alla popolazione da parte del Luogotenente Brunello Bacco.

Con grande commozione il Luogotenente Brunello Bacco ha raccontato: “E’ stata una vocazione, nata fin dall’infanzia, da 46 anni sono al servizio dell’Arma dei carabinieri e nei diversi ambiti e ruoli in cui sono stato chiamato ho sempre agito con grande impegno”.

Red. At.