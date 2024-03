Brescia, arrestati dalla Polizia di Stato due rapinatori

lunedì, 11 marzo 2024

Brescia – Due arresti per rapina da parte del personale della Polizia di Stato. La squadra Volante ha proceduto all’arresto in flagranza di due cittadini, di cui uno minorenne, autori di una rapina ai danni di un giovane ragazzo, anch’egli di origine straniera, avvenuta nei pressi di una attività commerciale di via Lamarmora.

A seguito di segnalazione di rapina giunta tramite 112 NUE, la Volante Carmine è stata inviata in via Lamarmora. Sul posto, i poliziotti hanno notato due soggetti ancora travisati che, alla vista dell’autovettura con i colori di istituto, si sono dati a precipitosa fuga in direzioni opposte.

La reattività delle Volanti della questura e del commissariato “Carmine”, sapientemente coordinate dalla regia della Centrale Operativa che nel frattempo monitorava i movimenti tramite le telecamere cittadine, ha permesso di rintracciare in contesti diversi i due rei, che sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale.

Il controllo ha permesso di rinvenire, oltre ad una carta prepagata frutto dell’azione delittuosa appena posta in essere, uno smartphone rivelatosi poi essere di proprietà di un cittadino italiano che ne aveva denunciato il furto il giorno precedente a Milano. I due giovani si trovano ora a diposizione dell’Autorità Giudiziaria.