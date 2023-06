Breno: il capitano Filiberto Rosano lascia la Valle Camonica

giovedì, 29 giugno 2023

Breno (Brescia) – Il capitano Filiberto Rosano (nella foto), comandante dei carabinieri della Compagnia di Breno (Brescia), saluta la Valle Camonica. Tra pochi giorni il capitano Filiberto Rosano concluderà la sua esperienza in Valle Camonica, ove ha guidato la Compagnia di Breno per cinque anni.

A inizio luglio assumerà il nuovo incarico di comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Modena. L’ufficiale, nel ringraziare tutti i suoi collaboratori, ha sottolineato: “Sono stati cinque anni entusiasmanti e di grande impegno, che mi hanno consentito di conoscere una comunità viva, laboriosa, molto vicina all’Arma. La Compagnia di Breno ha raggiunto importanti risultati operativi, mi permetto di ricordare tra tutti l’individuazione degli autori degli efferati omicidi di Laura Ziliani e Carol Maltesi. Non solo operazioni di servizio, ma anche tantissime iniziative a favore della cittadinanza, tra cui numerosi incontri nelle scuole per confrontarsi con gli studenti e promuovere la cultura della legalità o nelle parrocchie e nei centri di aggregazione degli anziani per parlare di truffe e dare qualche suggerimento pratico per difendersi da questo genere di reati”.

“Tanto lavoro – ha proseguito – è stato fatto anche nel controllo del territorio e nell’incremento della presenza delle pattuglie su strada per cercare di essere prontamente disponibili rispetto alle svariate richieste di intervento della popolazione. Come non ricordare i numerosi controlli alla circolazione stradale per prevenire e contrastare gli incidenti stradali causati dall’abuso di bevande alcoliche o dall’uso di droghe svolti durante i fine settimana. Molta attenzione è stata poi prestata alla trattazione dei codici rosso, connessi ai casi di maltrattamenti o agli atti persecutori nei confronti delle donne vittime di violenza. In quest’ambito è stato fondamentale il rapporto di collaborazione con i centri antiviolenza presenti in valle”.

Il ringraziamento è stato poi esteso ai rappresentanti delle Istituzioni locali dei vari Comuni e ai numerosi cittadini che, in molte occasioni, hanno mostrato la loro vicinanza all’Arma.

I carabinieri, ha concluso il capitano Rosano, rappresentano anche in Valle Camonica un presidio di legalità e di sicurezza, sempre a disposizione dei cittadini e continueranno ad esserlo anche in futuro. Un in bocca al lupo è stato indirizzato al capitano Yuri Abbate, proveniente dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Sassari, che lo sostituirà.