Breno, consegnato il premio Impronta Camuna al comandante dei vigili del fuoco

sabato, 25 novembre 2023

Breno (Brescia) – Grande partecipazione alla cerimonia di consegna ai vigili del fuoco, permanenti e volontari, della città di Brescia e della Valle Camonica del premio Impronta Camuna 2023.

Nella sala del Consorzio Bim di Valle Camonica, a Breno (Brescia), erano presenti Roberto Bontenpi, presidente dell’Associazione Impronta Camuna, Luigi Giudice (nella foto durante la cerimonia), comandante dei vigili del fuoco della provincia di Brescia, i vigili del fuoco permanenti e volontari, il prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà, il presidente della Provincia di Brescia e sindaco di Esine, Emanuele Moaraschini, l’assessore della Comunità Montana e sindaco di Breno, Alessandro Panteghini, amministratori, autorità militari, gruppi e associazioni della Valle Camonica e del Bresciano.

IMPRONTA CAMUNA – L’Associazione Impronta Camuna si costituisce a Brescia il 20 dicembre 2008 con l’intento di riunire tutti i Camuni, in particolare quelli che, per ragioni di lavoro, hanno lasciato la Valle. I Soci fondatori vollero che l’aggregazione fosse un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico che avesse come scopo la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo. Fu stabilito che tutte le iniziative dovessero essere finalizzate all’elaborazione di progetti per promuovere i luoghi e le genti camune. A tale scopo vennero realizzati incontri, convegni e mostre.

PREMIO AI VIGILI DEL FUOCO – L’Associazione ha assegnato quest’anno il riconoscimento ai Vigili del Fuoco, permanenti e volontari, di Brescia e della Valle Camonica, perché “ogni giorno assicurano la protezione delle persone, animali e beni, intervenendo rapidamente in tutte le situazioni in cui ci sia necessità di aiuto. Il loro compito istituzionale è lo spegnimento degli incendi, da quelli di modeste dimensioni fino a quelli che interessano vaste aree. Purtroppo, i boschi del territorio bresciano, ogni anno, sono devastati dal fuoco. Grazie al loro tempestivo intervento i danni vengono limitati. Inoltre, s’impegnano nel prevenire i sinistri e, dove è possibile, le disastrose calamità naturali. Tengono corsi di formazione antincendio e incontri nelle scuole, nei luoghi di lavoro, tra la gente per informare e diffondere la cultura della prevenzione, indispensabile per migliorare la sicurezza”.

Sono compiti che i vigili attuano con professionalità, dedizione e generosità. Infatti, per tutto l’anno, operano di giorno, di notte, in ogni condizione metereologica, e vengono chiamati a prestare il loro servizio non solo nella nostra provincia, ma ovunque ce ne sia bisogno. Spesso devono affrontare situazioni estremamente pericolose, che mettono a rischio la loro vita.

“La nostra Valle è particolarmente riconoscente al grande lavoro che compiono, anche in sinergia con altre istituzioni, in modo encomiabile – ha spiegato il presidente di Impronta Camuna, Roberto Bontempi – Però, negli ultimi anni, a seguito dei cambiamenti climatici, gli interventi sul territorio si sono fatti sempre più frequenti e gravosi. È, perciò, indispensabile per i distaccamenti dei vigili volontari di Darfo, Breno, Edolo, Vezza d’ Oglio e Ponte di Legno avere il sostegno e la collaborazione dei giovani, per rispondere adeguatamente a tutte le richieste di soccorso”.

RICORDATO BOTTICCHIO – Durante la cerimonia di questo pomeriggio è stato ricordato con affetto e riconoscenza Giacomo Botticchio, capo distaccamento dei Vigili volontari, prematuramente scomparso. “Oltre all’impegno profuso nel servizio alla comunità – ha evidenziato Roberto Bontempi – è stato un convinto sostenitore della costruzione della nuova caserma di Breno, fatta poi edificare dal compianto sindaco e Vigile volontario Sandro Farisoglio”.

CERIMONIA – Il Premio è stato consegnato da Bontempi e dal prefetto Laganà al Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, Luigi Giudice. “Questo riconoscimento – ha concluso Roberto Bontempi – rappresenta una dimostrazione di vicinanza e di stima, che i bresciani e i camuni desiderano rivolgere agli uomini e alle donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attualmente in servizio, a quelli che sono stati chiamati ad operare in altre comunità, a chi è andato ad occupare nuovi incarichi, a chi è in pensione e, infine, a chi ci ha lasciato per sempre. L’ Associazione, nell’ esprimere la propria gratitudine, Li addita ad esempio alle nuove generazioni”.

L’ideatore della scultura in bronzo, che Roberto Bontempi ha consegnato a Luigi Giudice, si ispira agli antichi raffigurandoli nell’attimo in cui risorgono dalla roccia. Rappresentano in forma simbolica gli eroi che in ogni epoca si battono per la collettività, che mantengono un forte legame con le proprie origini e che sono solidi come la roccia.

di An. Pa.