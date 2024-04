Bonifica ex Selca: Paola Pollini interroga Regione Lombardia

giovedì, 4 aprile 2024

Berzo Demo (Brescia) – Interrogazione in Consiglio regionale da parte della consigliera Paola Pollini (Movimento5stelle) sugli interventi finalizzati alla bonifica del sito ex Selca di Berzo Demo.

Nell’interrogazione inviata al presidente del Consiglio regionale Federico Romani e all’assessore all’ambiente Giorgio Maione, la consigliera Pollini chiede chiarimenti alla luce dell’azione tenuta dalle amministrazioni coinvolte nella ex Selca con l’obiettivo di riqualificare e recuperare l’area, sottovalutando il problema della presenza di materiali tossici e nocivi.

Nell’interrogazione si legge: “Risale al 2015 la caratterizzazione dei materiali e da allora le istituzioni coinvolte avrebbero dovuto sapere e rendere pubblico che i rifiuti accumulati nel sito non potevano trovare altra collocazione che presso un apposito impianto”.

Nel 2019 l’amministrazione comunale di Berzo Demo – prosegue Pollini – “aveva annunciato un’operazione di riqualificazione dell’area, acquisto di immobili con relativi veleni, e il trasferimento e il tombamento dei rifiuti in un’area vergine dedicata alle attività artigianale e produttiva, nei pressi del sito, in fascia di esondazione del fiume Oglio e la successiva costruzione di opifici industriali”.

Il 26 giugno 2022 la Commissione prefettizia ha emesso l’ordinanza 13 con la quale imponeva al curatore fallimentare Selca e alla proprietà ex Selca in solido tra loro, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al loro smaltimento.

Nell’interrogazione la consigliera Pollini chiede “cosa è stato fatto finora, dove sono finite le risorse destinate per la bonifica” e indica “come priorità la rimozione di 60mila tonnellate di rifiuti pericolosi, perché possano essere trattati in appositi impianti, evitando eventuale inquinamento delle falde acquifere in caso di fuoriuscita del fiume Oglio”.

Una domanda sorge spontanea: cosa sta facendo Regione Lombardia per l’ex Selca? La consigliera Pollini e i cittadini delle Valle Camonica attendono una risposta e soprattutto la soluzione a una vicenda che si trascina da troppi anni.

di Ch.P.