Bonifica ex Selca, il comitato cittadini di Berzo Demo: “Va attuato il piano smaltimento”

giovedì, 1 giugno 2023

Berzo Demo (Brescia) – Lo smaltimento delle 37mila tonnellate di rifiuti pericolosi stoccati nell’ex Selca di Forno Allione a Berzo Demo (Brescia) è una priorità per l’intera Valle Camonica. Recentemente si è svolto un sopralluogo da parte dell’azienda incaricata di trasferire i rifiuti pericolosi in Austria e la curatela. I residenti di Berzo Demo chiedono da anni una soluzione alla “bomba ecologica” della Valle Camonica e negli scorsi mesi il commissario prefettizio Anna Frizzante, ha lavorato per una soluzione condivisa che è stato approvato nella conferenza dei servizi del 14 aprile scorso.

Il comitato spontaneo di cittadini di Berzo Demo per la bonifica ex Selca area Forno D’Allione fa la voce grossa: “Non è più il tempo delle parole, ma vogliamo fatti. Il lavoro della commissaria prefettizia Anna Frizzante sta dando i suoi frutti, infatti nell’ultimo incontro con la dottoressa Frizzante, svolto a inizio maggio, le prerogative erano buone, c’era tanto ottimismo. Il piano esecutivo di rimozione dei rifiuti giacenti presso l’area ex Selca in località Forno Allione, predisposto dalla società W-Jam, ha visto recentemente un sopralluogo della società austriaca che riceverà i rifiuti, per ulteriori e definitive analisi e esami del materiale depositato in loco. È l’inizio, ci auguriamo che non ci siano intoppi o ostacoli”. Il comitato spontaneo di cittadini di Berzo Demo per la bonifica ex Selca area Forno D’Allione prosegue: “Non vogliamo fare ulteriori polemiche, ma se le contraddizioni continuano non va bene né alle associazioni ambientaliste, né alla comunità. Il 14 aprile scorso, nel verbale della conferenza dei servizi è stato deliberato che la somma rimasta per la bonifica, a disposizione dalla curatela, è di 2.032.000 euro”. Per la rimozione dei rifiuti dell’ex Selca servono 18 milioni di euro. Ora tocca alla nuova amministrazione comunale, con in testa il sindaco Gian Battista Bernardi.

Nel frattempo si attendono gli esiti dei prelievi dei tecnici dell’Arpa Lombardia per accertare l‘inquinamento nell’ex sito industriale della Selca: i tecnici Arpa e i carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Brescia depositeranno a breve la relazione finale in Procura dando risposte ai quesiti posti dai magistrati bresciani sull’inquinamento dell’area ex Selca di Forno Allione.

di A. Pa.